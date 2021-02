RallyAtHome Challenge lançado com o jogo WRC 9

A FIA, a NACON e a KT Racing anunciaram que o novo Rally Star DLC para o WRC 9, o jogo de vídeo oficial do Mundial de Ralis, está agora disponível. Com este upgrade, o jogo aproxima os videojogos da realidade, já que este Rally Star DLC é o primeiro passo no programa de seleção FIA Rally Star, que foi criado para encontrar futuros talentos dos ralis.

De fevereiro a agosto de 2021, serão realizados 12 provas online para selecionar os condutores mais promissores no WRC 9.

Esta primeira fase do concurso estará aberta a pilotos dos 17 aos 26 anos de idade, e será jogada exclusivamente com o novo Ford Fiesta Rally3.

Os vencedores de cada uma das 12 provas qualificar-se-ão para uma das seis finais continentais. No final das finais, os 7 melhores pilotos, incluindo pelo menos uma mulher, serão inscritos num programa exclusivo de treino e treino da FIA. Para o melhor deles, a aventura continuará com 2 épocas na FIA Junior WRC! Na vida real, claro…

“O novo nível de realismo no WRC 9 dá-nos a oportunidade de propor este desafio a todos os fãs do desporto em todo o mundo” disse Jérôme Roussel, gestor de categoria da FIA. “O próximo Sébastien Loeb, Ott Tänak ou Sébastien Ogier poderá já estar a praticar na sua consola ou PC! Só precisamos de os encontrar”! Mais informações em FIARallyStar.com