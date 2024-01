Rally2 Plus podem ‘nascer’ para 2025, mas isso pode prejudicar o ‘negócio’ Rally2? | AutoSport

A FIA pode banir os Rally1 e criar os novos Rally2 Plus, mas o que for feito não deve prejudicar o ‘negócio’ Rally2, porque no que está bem não se mexe…

Como se sabe, há muito que se fala da possibilidade dos Rally2 ‘assumirem’ as rédeas da classe principal do WRC, numa medida que anda a ser ponderada pela FIA, Grupo de Trabalho e Equipas, com resolução aprazada para 24 de fevereiro próximo, mas esta é uma questão que não se sabe para que lado cairá, ficar tudo a mesma até 2026, mudar já no fim deste ano para Rally2 Plus.

Decisão difícil tem a FIA para tomar, pois no fim da linha é a FIA e o seu Conselho Mundial que chancelam ou negam a mudança. Não queremos, agora aqui, esmiuçar as vantagens e desvantagens da possível mudança, já o fizemos noutros lados: AQUI e AQUI .

A questão para já é: como fica o ‘negócio’ dos Rally2? Se a FIA decidir impor um Kit Rally2 Plus, ou seja os atuais Rally2 com mais potência e um kit que lhes permita andar mais que os ‘outros’ Rally2, isso pode fazer que alguns pilotos e equipas queiram ‘evoluir’ para o Rally2 Plus e lutar na eventual classe principal em 2025 e daí para a frente.

Como se sabe, os Rally2 são uma fantástica competição cliente com uma enormidade de carros a correr em todo o mundo. O negócio é bom para as marcas que lá estão – melhor para uns do que para outros – mas não é mau para nenhuma, porque mesmo os que vendem pouco, vendem bem.

É óbvio que se passar a haver Rally2 Plus, serão bem mais caros, mas será que mudava muito o negócio dos Rally2 ‘normais’? Será que estes podem encarecer, porque com o Kit, passam a poder correr no topo da pirâmide?

A FIA tem várias formas de fazer isto, mas sendo verdade que a fórmula dos Grupo A foi um sucesso, porque havia muitos privados, algumas vezes a lutar com os ‘oficiais’, o que eventualmente for escolhido, deve ser qualquer coisa que permita isso, mas que mantenha sempre o negócio dos Rally2 cliente fluido como está e deveria também balizar bem quem poderia aceder à classe principal de não fazer algo que não só banalize a classe principal, como piore os Rally2 competição cliente.

A ideia é melhorar e dar mais competitividade à classe principal, não acabar com o que de bom tem a ‘segunda classe’. Ter muito mais ‘gente’ a correr na classe principal é imperativo, mas complicar a vida ao negócio dos rally2, não.