Rally1 a correr sem sistema híbrido fora do WRC? | AutoSport

Malcolm Wilson (M-Sport/Ford), Cyril Abiteboul (Hyundai) e Jari-Matti Latvala (Toyota) reuniram com Mohammed Ben Sulayem, no Rali da Acrópole, expondo ao presidente da FIA os problemas por que passam atualmente as equipas no WRC. Malcolm Wilson é de opinião que é extremamente necessário reduzir os custos dos Rally1, e permitir que estes corram em eventos fora do WRC. Surgiu mesmo a ideia de ser retirado o sistema híbrido e vender os carros dessa forma e a FIA já está a olhar para a questão e a tentar perceber o que pode ser feito.