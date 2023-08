Rally.TV reúne WRC, ERC e WorldRX | AutoSport

O promotor do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), Campeonato Europeu de Ralis (ERC) e Campeonato do Mundo de Rallyrcross (World RX) lançou a nova aplicação e plataforma do Rally.TV, transmitindo 24 horas de ralis e ralicross.

Com uma subscrição mensal ou anual, a aplicação dá acesso a uma grande variedade de conteúdos, incluindo mais de 30 eventos e mais de 600 horas em direto por ano, garante o promotor. Desde os confrontos em pista no World RX a todas as etapas do WRC e do ERC.

Os fãs terão a possibilidade de seguir com imagens ‘onboard’ o piloto que quiser e ainda a um extenso arquivo de provas passadas.

Além disso, a nova plataforma Rally.TV alinha-se com o canal Rally.TV 24/7, que foi lançado em janeiro e que é uma parte importante da estratégia de distribuição do promotor dos três campeonatos. Está garantido o acesso a este canal em todas as subscrições da aplicação, estando também disponível através de plataformas de televisão tradicionais Polónia e na Suécia, estando para breve a entrada noutros mercados.

Philipp Maenner, diretor de direitos de transmissão e OTT do WRC Promoter, sublinha: “Com o nosso crescente portfólio de campeonatos, estamos a simplificar a experiência, ao mesmo tempo que disponibilizamos mais conteúdos premium do que nunca. O Rally.TV representa uma evolução natural no nosso compromisso de aumentar o envolvimento dos fãs. Como promotores do World RX, já alcançamos o que anteriormente não era considerado possível e vemos agora a mudança para uma abordagem totalmente centrada no vídeo como o próximo passo lógico para fazer evoluir a experiência dos fãs. O Rally.TV não é apenas uma plataforma digital – é um passo estratégico que sublinha a nossa dedicação em elevar todo o ecossistema do rali”.

Os desenvolvimentos estendem-se também aos portais de internet de todos os campeonatos.

Foto: @World / Red Bull Content Pool