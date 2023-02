Rally.TV já transmite 24/7 no WRC+: mais conteúdo ao longo de 2023 | AutoSport

Os adeptos dos ralis podem aceder à nova Rally.TV, pois já foi colocada no ar e oferece mais conteúdo do que nunca. A Rally.TV transmite programação de WRC, ERC, e World RX, tudo numa única aplicação. E com o canal 24/7 agora em funcionamento dentro do WRC+, os adeptos podem desfrutar de conteúdos de ralis sem paragens sempre que quiserem.

O canal 24/7 oferece acesso aos bastidores, entrevistas ao vivo, documentários e filmagens clássicas de ralis, para além de repetições de inúmeros ralis e troços. Está disponível no site WRC.com e nas aplicações móveis do WRC.

Mas o canal 24/7 é apenas o início da experiência do Rally.TV, pois estão previstas novas funcionalidades que vão ser continuamente implementadas ao longo de 2023. A Rally.TV está preparada para fornecer ainda mais conteúdo aos adeptos. Resta esperar para ver…