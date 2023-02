Rally.tv já está online | AutoSport

Se até aqui estava habituado ao WRC All Live fique a saber que a partir de hoje já está disponível também a Rally.TV, que pode ver exatamente das mesmas formas que o WRC All Live. Paralelamente, e como já sucedeu no rali de Monte Carlo, a Sport TV volta a transmitir todos os troços do Rali da Suécia. Para já, não há confirmação se vai ser assim todo o ano, ou para já é “caso a caso”.

Quanto ao WRC All Live/Rally.TV, veja a programação dos próximos dias nas imagens a baixo, de modo a perceber o que pode ver no canal linear, ou seja 24/7…

NOTA: são apenas exemplos, para se ter uma ideia do que o canal está a transmitir