Rally Safari: Dúvidas permanecem, mas está tudo a ‘andar’…

Apesar de todo o trabalho continuar a ser feito de forma absolutamente normal, persistem ainda dúvidas se o Rali Safari se irá realizar este ano. Tendo regressado ao calendário em 2020, e como se sabe, sido cancelado, a prova africana voltou ao calendário este ano, mas apesar das perspectivas serem boas há ainda algumas dúvidas, pois tudo depende da evolução positiva ou negativa do atual estado de coisas.

A prova está agendada para 24-27 de junho e na passada semana, o Presidente queniano Uhuru Kenyatta decidiu introduzir novas restrições no país, restringindo a livre circulação na área de Nairobi. Com estas novas restrições em vigor, todos os eventos que naquela área foram cancelados, mas o tempo em que as restrições se vão manter não foram reveladas.

É do interesse do governo local que a prova vá em frente, naturalmente, mas ainda assim espera-se uma decisão final sobre o destino do Rally Safari surja brevemente.

Um bom sinal é o facto do governo queniano ter lançado um programa nacional de vacinação e mais de 500 funcionários do Rally Safari já foram vacinados: “Nenhum funcionário será autorizado a trabalhar no Rally Safari sem estar vacinado e todos os funcionários devem ter um certificado de resultado negativo de acordo com os protocolos FIA Covid-19”, disse Phineas Kimathi, CEO do WRC Safari Rally.

Aparentemente, e apesar da medida do governo, tudo está a correr como planeado no Quénia, e as equipas começam a enviar material brevemente.

Paralelamente, a Kenya Motorsport Federation KMSF anunciou que estavam cancelados todos os eventos de desporto automóvel no país, o Rali do Equador Quénia, que estava previsto para realizar a abertura da temporada da série nacional a 23/24 de abril, foi cancelado, um rali que estava previsto ser utilizado como preparação para alguns pilotos para o Rali Safari. Seja como for, a Kenya Motor Sport Federation (ndr, KMSF, federação local) emanou um comunicado mostrando-se otimista de que o WRC regressar nesta época.