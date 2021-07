Rally RACC Catalunya 2021 já tem percurso | AutoSport

A FIA pediu, o RACC anuiu, o Rali da Catalunha será todo em asfalto, realiza-se de 14 a 17 de outubro, mantém o quartel General em Salou-Port Aventura e celebra 30 anos no WRC.

Depois de ter ficado de fora do WRC 2020, o Rali da Catalunha de 2021 tem muitas novidades, com novos troços, todos em asfalto, rompendo com a tradição mista das edições mais recentes.

No total, 19 troços, 10 diferentes, regressando clássicas como El Montmell, Riudecanyes, etc.

Dois troços serão completamente novos para todos os participantes: La Granadella (21,77 km, sexta-feira 15 de Outubro e Gavadà 13,57 km, domingo 17 de Outubro. Três outros troços foram disputados pela última vez em 2014 ou em anos anteriores: Vilaplana (20 km), Riba-roja (14,20 km) e Batea-Vilalalba (8,62 km), todos os três na sexta-feira 15 de Outubro. E um sexto troço, Querol-Les Pobles (19,14 km), tem muitas modificações porque utiliza diferentes variantes. As restantes quatro especiais são idênticas às de 2019.