Rally Paraguay: prova-teste para o WRC 2025 correu bem

O recente Rally do Paraguay marcou o evento teste para a prova que para o ano marcará presença no calendário do Mundial de Ralis. O Paraguai está preparado para se estrear no WRC e teve um evento de teste bem-sucedido, apesar da meteorologia ter complicado toda a gente, equipas, pilotos e organizadores. A confiança de que tudo poderá correr bem para o ano no WRC é agora maior por parte dos organizadores. O presidente do Paraguai, Santiago Pena é um forte apoiante da prova, marcou presença no terreno, e por tudo isto as expectativas são positivas e os observadores do WRC espera que o rali paraguaio possa ser um evento emocionante e inovador.

Para já, pelo que se viu este ano, com a muita lama, esse é uma ‘diferenciação’ que tem faltado ao WRC, desde a ausência do RAC/Rali da Grã-Bretanha, porque nesse a lama foi algo que quase nunca faltou na sua história.

Seja como for, o Paraguai não é o único evento novo a juntar-se ao WRC na próxima época, com a Arábia Saudita a estrear-se no final da época do próximo ano. Está também planeado um evento de teste, parte do Campeonato de Ralis do Médio Oriente, para funcionar como um ensaio geral antes do evento WRC.

Veja imagens do Rali do Paraguai deste ano.

FOTO X – Rally Paraguay