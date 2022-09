Rally Nova Zelândia fora do WRC em 2023 | AutoSport

ainda agora regressou, e já deve ficar de fora em 2023, já que, segundo se sabe, o Promotor do WRC pretende usar o sistema de rotatividade de eventos. Por isso, o Rally da Nova Zelândia não fará parte do calendário do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023, embora os organizadores tenham em vista um regresso em 2024.

Pelos vistos, depois de um hiato de 10 anos, os organizadores não se importam de realizar eventos de dois em dois, ou de três anos. Espera-se um calendário de 14 ralis para o próximo ano, que deve ter seis provas fora da Europa, Safari/Quénia, Japão, México, Chile, e Arábia Saudita. Pensava-se que a Nova Zelândia se manteria em 2023, mas pelos vistos, não e por isso há a probabilidade de ser a Austrália a regressar, ou então o Promotor reserva alguma surpresa. Durante o mês de outubro vai ficar a conhecer-se o calendário.