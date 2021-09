Rally Monza confirmado no WRC 2021 | AutoSport

Ainda não surgiu a confirmação da fonte oficial, mas já se assume que o Rally Monza acolherá a última ronda do campeonato deste ano,tal como sucedeu o ano passado, devido ao cancelamento do Rally Japão, devido à pandemia de Covid-19, o que sucede pela segunda vez consecutiva.

Ao contrário do que sucedeu o ano passado, o Promotor do WRC e a FIA já estavam preparados para esta eventualidade e por isso o Rally Monza será o substituto do Rali do Japão. Com uma alteração ou outra, os moldes deverão ser os mesmos. Sexta e domingo no Autódromo de Monza, sábado, nas montanhas. Se os pisos estiverem como no ano passado, não vai faltar neve e gelo. Elfyn Evans lembra-se bem…