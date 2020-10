Rally Monza confirmado em dezembro no WRC

O Rally de Monza vai ser a ‘Grande Finale’ do WRC 2020, foi hoje confirmado oficialmente. Realiza-se de 4 a 6 de dezembro, terá cerca de 220 Km de troços sendo que o Autodromo Nazionale de Monza, perto de Milão, receberá todo o último dia do rali com os habituais troços da prova.

Os restantes troços, no sábado incluirão estradas na região da Lombardia, perto de Monza.

O rali realiza-se desde 1978 e será a segunda prova italiana na temporada do WRC. O pilotos com mais triunfos no evento é a lenda do MotoGP, Valentino Rossi. Entre as estrelas do WRC que já lá venceram, contam-se Dani Sordo em 2010 e 2013, Sébastien Loeb, em 2011, e Robert Kubica, em 2014.

A directora administrativa do WRC, Jona Siebel, diz que o rali constituirá um enorme desafio para os concorrentes: “Como etapa final do campeonato, há uma forte probabilidade de que tanto os títulos do WRC dos pilotos como os dos fabricantes possam ser decididos nas estradas de Monza. Este tipo de rali é raro no nosso campeonato, mas irá proporcionar um final emocionante num ano imprevisível”, acrescentou.

O Director de Rali da FIA, Yves Matton, disse que confirmar uma oitava prova em tempos tão complexos é uma recompensa pelos esforços e trabalho árduo de todos os envolvidos: “Na situação atual, estamos a desenvolver novas abordagens e o ACI Rally Monza Italia é uma grande ilustração disso mesmo. É o casamento de um evento de circuito icónico e troços mais tradicionais de ralis nas zonas rurais próximas.

“Este novo conceito pode eventualmente ajudar a levar o WRC a países ou regiões onde são necessários novos formatos”.

“Foi necessária uma grande flexibilidade da ACI e do seu Presidente Angelo Sticchi Damiani para trazer este novo evento para o calendário numa fase tão tardia e gostaria de lhes agradecer pelo seu grande empenho e profissionalismo”, acrescentou.

Angelo Sticchi Damiani, presidente do Automobile Club d’Italia, disse que o clube aceitou com grande dedicação para com a FIA, e no interesse do desporto automóvel internacional, organizar a ronda final do WRC 2020.