Rally Islas Canarias ‘candidata-se’ ao WRC | AutoSport

Segundo o jornal a Marca, o Rally Islas Canarias está em conversações com o Promotor do WRC na tentativa de rumar ao Mundial de Ralis em 2025. A ideia é revezar-se com o Rali da Catalunha. A prova espanhola do WRC, a Catalunha deverá, quase de certeza, ficar fora do calendário de 2023 – a decisão final do calendário foi protelada até à reunião do Conselho Mundial de 6 de dezembro – devendo voltar em 2024.

Paralelamente, o Rally Islas Canarias, o segundo evento espanhol mais internacional, tenta um lugar no Mundial em 2025.

Para já a prova mantém-se no Europeu de Ralis, em 2023 e 2024, mas trabalha para mais, dependendo, no entanto dos apoios do governo autónomo local.