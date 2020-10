Rally GB mais perto de mudar para a Irlanda do Norte

Já não é uma novidade, pois as intenções são conhecidas há muito, mas a possibilidade do Rali da Grã-Bretanha se mudar para a Irlanda do Norte ganharam força. O governo local foi protelando a ideia devido ao facto de não ser a timing certo para um acordo deste tipo, devido à pandemia que se vive, mas a verdade é que o Departamento de Economia e Turismo da Irlanda do Norte parece ter-se aberto uma pouco mais à questão, pois um porta-voz do Departamento de Economia disse que: “O Turismo norte-irlandês recebeu do promotor do WRC um perspetiva dos custos mas para já queremos avaliar em pormenor os dados”. Fala-se num custo de 2.2 milhões de euros, o que, comparando com outros grandes eventos no país, não é demasiado. Factual é a presença do Reino Unido no calendário do Mundial de Ralis de 2021, mas para uma data no final de agosto o que indicia vontade que se concretize a troca de localização da prova. As estradas já são conhecidas, e são ótimas para uma prova do WRC.