Rally Finlândia sem problemas no horizonte | AutoSport

Apesar de haver outros ralis do WRC que ainda podem ser afetados pela pandemia de covid-19, o Rally da Finlândia (1-3 de Outubro) está a evoluir bem na sua preparação e os organizadores estão confiantes que a prova se irá realizar sem problemas. No jornal finlandês Keskisuomalainen, o CEO da AKK Sport Oy, a empresa organizadora do Rally Finlândia, tranquilizou as hostes:”

“Neste momento, um cancelamento é muito improvável, pelo que podemos dizer que a prova terá lugar como planeado no início de outubro. É claro que estamos preparados para restrições, caso estas surjam”.

Do lado da organização, Riku descreve uma situação habitual com vendas de bilhetes a aumentar: “O ritmo de vendas está de acordo com os anos normais. Em geral, a venda de bilhetes só começa na semana do rali, e a maioria dos bilhetes são vendidos nos dias de prova. O público só não poderá ainda entrar e sair no parque de assistência”.