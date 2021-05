Rally Finlândia celebra 70º aniversário com muitos troços antigos | AutoSport

O Rally Finlândia (1-3 de Outubro) vai celebrar o seu 70º aniversário com um evento diferente do habitual, mais ao estilo sprint, que pretende recriar o espírito da prova na sua forma original em 1951.

Dezanove troços, incluindo o lendário Ouninpohja, cobrem 287,11 km, e terão lugar em apenas dois dias e meio. O percurso maratona de sábado apresenta mais de metade da distância competitiva, com o evento a chegar a um final de alta velocidade no domingo na famosa especial de Ruuhimäki. Face a 2019, apenas Harju, Laukaa e Ruuhimäki permanecem inalterados. O rali tem uma nova data, em outubro, de modo a oferecer a melhor oportunidade de acolher os adeptos nas florestas ao abrigo dos protocolos Covid-19 do país, e Tarkiainen está otimista: “A realização do evento sem adeptos não é algo que possamos fazer, por isso estamos todos esperançosos de que a continuação do programa de vacinação e todas as outras medidas que estão a ser tomadas assegurarão que o rali prossiga como planeado e continuamos confiantes de que será esse o caso”, disse.