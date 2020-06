Rally ERC Liepāja não fará parte do WRC 2020

Os responsáveis pelo Rali Liepāja, e o Promotor do WRC concluíram as suas discussões sobre a possível inclusão da prova letã no calendário do Mundial de Ralis 2020, juntamente com o evento existente do Campeonato Europeu de Rally da FIA. Embora tenha havido interesse de ambas as partes e o apoio do Eurosport Events, o promotor do ERC, para um rali combinado, a hipótese deixou de o ser: “Em primeiro lugar, agradecemos ao promotor do WRC por reconhecer o Rally Liepāja como um evento digno de ser incluído no WRC.

Este é um grande testemunho do trabalho que temos feito desde 2012, quando começámos os preparativos para o primeiro Rally Liepāja em 2013. Agradecemos também à FIA e à Eurosport Events pela sua assistência”, disse Raimonds Strokšs, director da RA Events.

“Nestes últimos dias fizemos um enorme trabalho. Mostrámos ao Promotor do WRC que nós e toda a Letónia não temos receio de trabalhar arduamente e aceitar um desafio tão grande como organizar um evento do WRC em tão curto espaço de tempo. Contudo, devido a várias razões, foi acordado que o Rally ERC Liepāja não será uma nova adição ao calendário revisto da WRC este ano.

“Queremos agradecer ao Governo da Letónia, às nossas cidades anfitriãs do rali, aos nossos parceiros, aos meios de comunicação social e a todos os entusiastas do rali pela confiança que demonstraram e pelo apoio que deram. Mas temos de recordar que à Letónia e ao ERC Rally Liepāja foi oferecida uma oportunidade única. Estávamos a um passo de encontrar um acordo para acolher pela primeira vez um rali do WRC no Báltico, e ainda não descobrimos a que oportunidades isto poderá levar no futuro.

“Mas nas últimas semanas nunca deixámos de trabalhar na preparação da segunda ronda da temporada ERC da FIA e mal podemos esperar para colocar de pé mais uma edição extremamente bem sucedida do nosso rali, que sempre foi o nosso objetivo”, disse Raimonds Strokšs.

Como já foi dito, o Rally Liepāja acolherá a ronda do Campeonato Europeu de Rally da FIA nos dias 14-16 de agosto e o percurso irá de Talsi até Liepāja.