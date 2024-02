Rally do Ártico: Rovanpera, Evans, muita neve e 5 Toyota | AutoSport

O Rally do Ártico serve como teste para o Rali da Suécia, que se realiza dentro de duas semanas, e por isso apresenta uma lista de inscritos bem recheada, e até…o campeão do Mundo de Ralis de 2023, Kalle Rovanpera, a quem se junta Elfyn Evans. Os dois pilotos da Toyota Gazoo Racing vão tirar grande partido da participação nesta prova, com um senão, a diferença que podem ter os troços, porque Rovaniemi fica cerca de 500 Km a nordeste de Umea, na Suécia, quartel-general do Rali da Suécia. Talvez essa diferença não seja grande e os homens da Toyota tirem todo o partido que precisam, mas seja como for, será sempre vantajosa a participação no Rali do Ártico. É importante não esquecer que a Toyota foi batida o ano passado na Suécia, pela Ford, e Kalle Rovanpera precisa de adquirir algum ritmo, para além de que, sentindo que o WRC este ano vai ser bem mais equilibrado a Toyota não pode facilitar onde costuma ser mais forte. Nas últimas seis edições da prova a Toyota venceu quatro. E o ano passado foi Ott Tanak o vencedor.

Jari-Matti Latvala corre com o seu Toyota Celica e leva Juho Hänninen ao lado. Nos Rally2, para além dos concorrente da ‘casa’, os finlandeses, Roope Korhonen, Mikko Heikkilä, Georg Linnamäe e os dois ‘rookies’ do programa de jovens da Toyota, Yuki Yamamoto e Hikaru Kogure, todos vão correr com o novo Toyota GR Yaris Rally2. Nikolay Gryazin também marca presença, com o seu novo C3 Rally2 com que foi terceiro em Monte Carlo.