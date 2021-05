Rally de Portugal: Telegram, Waze, Twitter, tudo o que precisa de saber… | AutoSport

Uma das maiores preocupações dos adeptos relativamente ao Rali de Portugal advém da necessidade de saber com que contar quando se estiverem a deslocar para as zonas espetáculo, pois o pior que lhes pode acontecer é planear uma deslocação e “bater com a cabeça na porta” porque essa ZE, já está com “lotação esgotada”.

Falámos com o responsável da VOST, Jorge Gomes, empresa que colabora com o ACP neste projeto, que nos explicou que o “nosso foco está em promover o canal Telegram. Estamos coordenados com o ACP e com a GNR e em tempo real as pessoas podem receber as informações. Por exemplo, a partir do momento em que uma ZE entrar em estado laranja, é porque já está a chegar ao limite da sua capacidade, e as pessoas que acederem à aplicação ficam a sabê-lo, o mesmo se aplica quando estiver vermelho, o que significa que não vale a pena deslocar-se porque já não vai poder aceder. E isto vai suceder para todas as 44 Zonas Espetáculos (ZE) da prova. Ao mesmo tempo, quando as ZE estiverem vermelhas, portanto com a capacidade máxima de público, as estradas dos acessos serão cortadas pela GNR. Através do Waze, as pessoas ficam de imediato a saber que já não têm acesso aquelas ZE”, disse.

O Waze (https://www.waze.com/pt-PT/) é uma aplicação para dispositivos móveis, baseada na navegação por GPS e que contém informações de utilizadores sobre rotas, dependendo da localização do dispositivo portátil ligado à rede, o seu smartphone. É uma App que pertence à Google, muito utilizada pelo comum automobilista no seu dia a dia. É também grátis: “Na aplicação Waze as estradas vão surgir cortadas, uma informação a que quem andar na estrada pode saber em tempo real porque a informação é diretamente lá colocada. Na aplicação Telegram, endereço: (https://t.me/rallypt2021); Telegram: RallyPT2021 (requer instalação no seu smartphone); vai haver essa informação da maneira mais simples possível.

Estamos a desenvolver também um Micro Site, que estará online 2ª Feira 17 de maio, sendo que os percursos só serão disponibilizados um dia antes dos troços se realizarem”, disse. Desta forma toda a gente pode ter a informação que precisa para seguir a prova, e atuar perante essa mesma informação. Convém lembrar que quando alguém se dirige para um Zona Espetáculo, essa ZE pode ficar ‘lotada’ de repente, pelo que convém ter um Plano B e C no acesso aos troços. Assim, toda a gente vai saber o que está a suceder em tempo real.

Para além do Telegram, do Waze a mostrar como estão as estradas, o ACP vai ainda dar informação através do Twitter, no Facebook, que tem o problema do algoritmo não enviar a informação para toda a gente ‘inscrita’. O Twitter é muito mais fiável a esse nível, pois chega a todos os seguidores da ‘conta’.

“No Waze, as pessoas, 24 horas antes vão ter os mapas dos troços, os acessos a esses mesmos troços (procure por ZE, Rally de Portugal). Depois, quando estiver cortado, está cortado”, disse. Nesse caso as pessoas terão de imediato ‘virar a agulha’ para outro lado: “O grande foco deve ser no canal Telegram porque esse vai-nos permitir ter as coisas em tempo real. Por exemplo um corte de estrada no Waze pode demorar 15 minutos e no Telegram é só o tempo da GNR comunicar, para essa info ser colocada na aplicação Telegram RallyPT2021.”