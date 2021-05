Rally de Portugal: “quem tentar ocupar as ZE antes da hora determinada, corre o risco de ter de sair e colocar-se na fila” | AutoSport

Uma das questões que o AutoSport colocou tem a ver com quem pretende acampar nos troços, e serão certamente muitos. Foi-nos dito que estarão no local militares para gerir a lotação e entrada nos espaços, pelo que “quem tentar ocupar as ZE antes da hora pré-determinada, corre o risco de ter de sair e colocar-se na fila de ingresso do local. Meia hora antes do primeiro concorrente, passa o delegado de segurança da FIA. Se vir que a especial não tem segurança, pega no rádio e diz que aquele troço não se faz e isso torna inglório todo o esforço que foi feito”, revelou fonte da GNR, que acrescenta: “Não será permitida a venda de comidas e bebidas nas Zonas Espetáculo”

Recomendações da GNR

• O sucesso do Rally depende do comportamento responsável do público e contamos com o seu total empenhamento;

• A edição do Rally de Portugal 2021 é diferente e exige que todos tenhamos um comportamento diferente quanto aos contactos e convívios sociais;

• À semelhança das edições anteriores, contamos que o público adote um comportamento responsável e cumpra as normas da DGS para a não propagação do vírus COVID-19;

• Apelamos ao distanciamento físico;

• Apelamos ao uso de máscara e à sua substituição regular;

• Apelamos à desinfeção regular das mãos;

• Restrinja ao mínimo tempo as refeições e evite convívios sociais durante as mesmas;

• Consulte as páginas do Facebook do Rally de Portugal e da GNR para verificação da lotação das zonas de espetáculo e procurarem aquelas com menor lotação;

• Consulte a aplicação WAZE para verificação dos constrangimentos de trânsito e avisos sobre os acessos aos troços cronometrados;

• Assista ao evento nas zonas de espetáculo e não se disperse pelos troços cronometrados, permanecendo em zonas inseguras (NO GO AREA);

• Respeite as determinações da GNR;

• Consulte os militares da GNR sobre as zonas de espetáculo lotadas e procure aquelas com menor lotação.