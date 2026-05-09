Rally de Portugal: Primeiro acidente de um Rally1 foi na PEC15: Jon Armstrong

Ao contrário do que sucede na maioria das provas, desta feita no Rali de Portugal foi preciso chegar à 15ª especial do Rali de Portugal para um Rally1 sair de estrada. A ‘fava’ calhou a Jon Armstrong que capotou o seu Ford Puma Rally no troço de Felgueiras. O piloto deu um toque do lado esquerdo, logo na descida inicial, o carro entrou em pião e caiu por uma ravina do monte de Santa Quitéria. A equipa ficou bem.

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