Rally de Portugal: “Não adiantará anteciparem-se à operação da GNR” | AutoSport

A GNR apela aos adeptos que não ‘fujam’ das zonas autorizadas, pois isso pode colocar em causa a prova e causar a anulação de uma qualquer especial, por ordem da FIA, caso detete falhas de segurança de espectadores nos troços: “Apelamos às pessoas que cumpram escrupulosamente as regras dos militares no terreno. Quando o limite for alcançado, não deixaremos entrar mais ninguém. Não adiantará anteciparem-se à operação da GNR”, revelou fonte da GNR.

DESCODIFICADOR: Se forem detetados espectadores em zonas fora das ZE que possam colocar em causa a segurança do rali, os troços podem ser anulados.

Recomendações da GNR

• O sucesso do Rally depende do comportamento responsável do público e contamos com o seu total empenhamento;

• A edição do Rally de Portugal 2021 é diferente e exige que todos tenhamos um comportamento diferente quanto aos contactos e convívios sociais;

• À semelhança das edições anteriores, contamos que o público adote um comportamento responsável e cumpra as normas da DGS para a não propagação do vírus COVID-19;

• Apelamos ao distanciamento físico;

• Apelamos ao uso de máscara e à sua substituição regular;

• Apelamos à desinfeção regular das mãos;

• Restrinja ao mínimo tempo as refeições e evite convívios sociais durante as mesmas;

• Consulte as páginas do Facebook do Rally de Portugal e da GNR para verificação da lotação das zonas de espetáculo e procurarem aquelas com menor lotação;

• Consulte a aplicação WAZE para verificação dos constrangimentos de trânsito e avisos sobre os acessos aos troços cronometrados;

• Assista ao evento nas zonas de espetáculo e não se disperse pelos troços cronometrados, permanecendo em zonas inseguras (NO GO AREA);

• Respeite as determinações da GNR;

• Consulte os militares da GNR sobre as zonas de espetáculo lotadas e procure aquelas com menor lotação.