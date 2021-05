Rally de Portugal em Arganil: Guia do Espectador | AutoSport

Arganil recuou no desconfinamento mas o Luís Paulo Costa, presidente da Câmara de Arganil, assegura que isso não terá “nenhum reflexo nem prejudica em nada aquilo que irá acontecer no Rali de Portugal”,. Nesse contexto, a autarquia preparou um bom guia para os espectadores, que divulgamos na íntegra:

Com mais cinco quilómetros e uma nova Zona Espetáculo (ZE), a classificativa de Arganil do Vodafone Rally de Portugal 2021 promete proporcionar grandes emoções aos adeptos da modalidade já no próximo dia 21 de maio, sexta-feira. Os desafiantes e lendários troços da Serra do Açor estão preparados para receber menos público do que em 2019, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, mas será seguramente a melhor edição possível nas condições que o concelho, a região Centro e o país atravessam.

Empenhados em fazer deste um acontecimento memorável e repetível, reunimos as informações essenciais e as principais recomendações que devem ser seguidas pelos espetadores, de forma a desfrutarem em segurança deste apaixonante e fervoroso regresso do rally ao concelho de Arganil.

Horários da classificativa – 21 de maio

• 10:08SS3 Arganil 1(18,82 km)

• 10:43: Reagrupamento no Sub-Paço, Arganil (chegada do primeiro carro)

• 14:38SS6 Arganil 2(18,82 km) Condicionamentos de trânsito:

Entre as 17:00 do dia 20 (quinta-feira) e as 18:00 do dia 21 de maio (sexta-feira), o trânsito encontra-se condicionado em diversos locais do concelho. A exceção será entre as 5:00 e as 8:00 da madrugada de sexta-feira, em que se poderá circular em todas as vias, de forma condicionada, permitindo não só a chegada do público às ZE (ver ponto 4) como a deslocação dos munícipes para os seus locais de trabalho.

Além dos transportes públicos, residentes e trabalhadores vão ter acesso aos locais interditos mediante apresentação de um comprovativo de morada aos elementos da GNR presentes no terreno (ex.: carta verde do seguro da viatura; fatura da água/eletricidade).

Arganil

Condicionado: Entre a rotunda do Sub-Paço e a Rua Dr. Alberto Moura Pinto, pela Rua Marinha Afonso

Corte Total: Estacionamento do Parque Verde Urbano do Sub-Paço

Folques

Condicionado: Acesso entre Mosteiro de Folques, Monte Redondo, Salgueiro e Bocado

Corte Total: Entre Mosteiro de Folques e Alqueve

Cepos

Condicionado: Interceção do CM 1440 com a EM 508 (acesso à ZE 14)

Corte Total: EM 544 em direção a Cepos e EM 543, entre Cepos e Teixeira/Porto Castanheiro

Benfeita

Sentido único: Entre Luadas/Pai das Donas até Benfeita

Corte total: Senhora das Necessidades >Sardal

Côja

Condicionado: Desde Salgueiral até Alqueve/Mosteiro de Folques

• Todos os condicionamentos de trânsito (interdição de circulação, de estacionamento ou outros) estão devidamente indicados nos próprios locais através de sinalética. Como chegar e onde estacionar:

O acesso às ZE 13 e ZE 15 faz-se através da vila de Côja, no sentido Esculca/Luadas (CM 1345-3), ao passo que para chegar à ZE 14 terá de seguir em direção a Selada das Eiras/Cepos e Teixeira. O trânsito encontra-se cortado no sentido contrário, de forma a que seja libertado espaço para estacionamento ao longo da via. Vai ser, ainda, permitido estacionar em parques devidamente autorizados. Siga as indicações da GNR presente no local.

Tenha em mente que, devido ao tipo de terreno montanhoso da Serra do Açor, o espaço destinado a estacionamento será reduzido. Vá com tempo. Planeie bem a sua deslocação, já que quanto mais tarde chegar, mais longe vai ficare pode ter que andar muito a pé para chegar às ZE. Zona Espetáculo:

O acesso a qualquer das ZE do troço de Arganil só será permitido a partir das 5:00 da madrugada de sexta-feira, 21 de maio. Tal como acontece em todas as provas de classificação do Rally de Portugal, será interdito o acesso de espectadores pelo início e pelo final do troço. Siga as indicações da GNR e dos Marshall (voluntários formados pelo ACP) presentes no local.

Os espectadores que queiram aceder a este ponto só poderão abandonar o local durante um período limitado entre as duas passagens dos concorrentes ou após o final da 2.ª passagem.

Localização dasZonas Espetáculo:

Seja prudente, não invente — até porque não precisa. O público dispõe de três amplas ZE, devidamente preparadas para que possa assistir e desfrutar de todas as emoções do rally em segurança. Estas ZE encontram-se devidamente assinaladas e delimitadas com materiais de cor Verde.

ZE 13 — Por cima do Pai das Donas: Temcerca de 1km de extensão e fica localizada junto à localidade do Pai das Donas, na freguesia de Benfeita. O espetáculo está garantido nesta ampla encosta, que inclui duas curvas particularmente fechadas, onde os pilotos vão ser colocados à prova e mostrar toda a sua técnica e perícia. Neste Zona Espetáculo, o público consegue avistar uma extensão de aproximadamente 7 km de estrada. Coordenadas GPS: 40°13’17.67″N 7°57’4.29″W

ZE 14 — Voo Livre: Fica situada na zona alta do troço e o acesso faz-se pela EM 508, em direção ao Posto de Vigia de Monte Redondo, na freguesia de Folques. A chegada ao Local deverá ser feita, preferencialmente, em viatura todo-o-terreno. Devido à inclinação acentuada desta estrada não pavimentada, os espetadores que se deslocarem em veículos ligeiros vão ter de abandonar a ZE pelo troço da prova, havendo a necessidade de permanecerem no local até à passagem do carro-vassoura antes de rumar a casa. Coordenadas GPS: 40°12’59.00″N 7°57’50.69″W

ZE 15 — Esculca: Esta Zona Espetáculo tem cerca de meio quilometro e localiza-se junto ao reservatório de Água da localidade de Esculca, na União de Freguesias de Côja e Barril de Alva. Este ponto destaca-se por apresentar excelente visibilidade, permitindo ao público acompanhar a trajetória dos concorrentes e as variações de velocidade a que os pilotos estão sujeitos, numa extensão de 2 km. Coordenadas GPS: 40°14’8.37″N 7°58’14.99″W

É nestas áreas, previamente divulgadas pelo ACP, que poderá ver as estrelas do rally mundial em ação. Todas as restantes áreas ao longo do troço são interditas ao público.

Parque de Assistência no centro de Arganil

No Parque Verde Urbano do Sub-Paço, no centro de Arganil, vai estar localizada a Tyre Fitting Zone, onde pilotos e máquias reagrupam entre as duas passagens pelo troço. A chegada do primeiro carro está prevista para as 10:43. Para quem não vai ter oportunidade de subir à serra para asssitir à prova, tem neste parque de assistências uma excelente oportunidade para ver de perto as maiores estrelas do rally mundial e as suas potentes viaturas. Nunca ver mudar um pneu teve tanto fascínio. Onde Comer:

Não sendo autorizada a concessão dequiosques no interior das Zonas Espetáculo, devido às restrições impostas pela DGS, previna-se antes de rumar à serra para acompanhar a classificativa. Faça-se acompanhar de comida e bebida que o mantenham confortável e o façam ter estômago para as emoções fortes de um dia que se adivinha longo e repleto de manobras ousadas. A alternativa aos lanches caseiros passam pela restauração local, que pode consultar emwww.visitarganil.pt

• Plano de desconfinamento – Medida em vigor até 20 de maio, um dia antes da prova: restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas), até às 22h30 nos dias de semana ou 13h nos fins-de-semana e feriados.

Horários

Quinta-Feira, 20 de maio

Shakedown (Paredes) 4.60 km 09:01

Dia 1 – Sexta-Feira, 21 de maio

PE1 Lousã 1 12.35 km 08:08

PE2 Góis 1 19.51 km 09:08

PE3 Arganil 1 18.82 km 10:08

PE4 Lousã 2 12.35 km 12:31

PE5 Góis 2 19.51 km 13:31

PE6 Arganil 2 18.82 km 14:38

PE7 Mortágua 18.16 km 16:05

PE8 SSS Lousada 3.36 km 19:03

Assistência – Exponor – 49 Min 20:00