Rally de Portugal: Como saber para que ZE ir? | AutoSport

Uma das maiores preocupações dos adeptos relativamente ao Rali de Portugal advém da necessidade de saber com que contar quando se estiverem a deslocar para as zonas espetáculo, pois o pior que lhes pode acontecer é planear uma deslocação e “bater com a cabeça na porta” porque essa ZE, já está com “lotação esgotada”.

Nesse contexto, e porque se sabe que as ZE, que são 44 no total, bem mais do que em 2019, que teve apenas 36, o ACP vai lançar uma aplicação no Telegram, e divulgar as informações via Twitter e Facebook.

A foram mais fácil, será através da aplicação do Telegram: CLIQUE AQUI PARA ACEDER AO LINK, onde pode ficar ao corrente do estado em que estão as várias ZE, numa espécie de semáforo, verde, laranja e vermelho. Esta é uma ferramenta que deve ser consultada sempre antes de rumar para qualquer ZE. A App tem notificações e as atualizações serão feitas de forma constante, para que ninguém “vá ao engano”.