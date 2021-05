Rally de Portugal: Amanhã já há reconhecimentos | AutoSport

Os concorrentes do vodafone Rally de Portugal: iniciam amanhã os reconhecimentos, com os troços do primeiro dia, Lousã, Góis, Arganil, Mortágua, Baltar Lousada e também a super especial do Porto, que se realiza no sábado.

A partir das 8h00 da manhã na Lousã, 9h00 em Góis, 10h00 em Arganil, 12h00 em Mortágua, os concorrentes podem ser vistos em ‘ação’.

O mesmo se aplica para o segundo dia, quarta feira quando serão reconhecidos todos os restantes troços: Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Amarante, Felgueiras, Montim e Fafe.

Veja a tabela.