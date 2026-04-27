Rally das Canárias: Yohan Rossel vence WRC2 e coloca Lancia na liderança do campeonato

Yohan Rossel conquistou este fim de semana a vitória no WRC2 no Rally Islas Canarias, quinta ronda do Mundial de Ralis, e colocou a Lancia na liderança da classificação da categoria, depois de uma exibição dominante ao volante do Ypsilon Rally2 HF Integrale. Navegado por Arnaud Dunand, o piloto francês somou seis melhores tempos nas 18 especiais e saiu de Espanha no topo da tabela, agora com 52 pontos.

A vitória começou a ser desenhada logo na primeira etapa, quando Rossel construiu uma vantagem sólida sobre os principais adversários com cinco vitórias consecutivas em troços. Num rali marcado por condições variáveis, entre chuva, asfalto escorregadio, calor e piso abrasivo, a gestão do ritmo, dos pneus e do acerto do carro revelou-se decisiva para o desfecho da prova.

Rossel confirma embalo após a Croácia

Depois do triunfo no Rally da Croácia, o francês voltou a impor-se numa prova exigente e reforçou o momento competitivo da Lancia no regresso às grandes decisões do WRC2. “É uma sensação fantástica voltar a vencer depois da Croácia. Honestamente, foi tudo perfeito: da escolha dos pneus ao set-up”, afirmou Rossel, sublinhando o trabalho da equipa e do copiloto.

O piloto admitiu que a gestão da segunda etapa esteve longe de ser simples, numa fase em que o pelotão manteve um ritmo elevado. Ainda assim, conseguiu controlar a vantagem e selar um triunfo que o deixa em igualdade pontual com Léo Rossel, da Citroën, ambos com 52 pontos, beneficiando da liderança atribuída pela prestação mais recente.

Gryazin recupera até ao sexto lugar

No segundo carro da estrutura oficial, Nikolay Gryazin, acompanhado por Konstantin Aleksandrov, terminou na sexta posição, depois de um arranque comprometido por subviragem na quinta especial. O atraso afastou-o da luta pelos lugares cimeiros, mas o piloto conseguiu recuperar terreno ao longo da prova e fechou a segunda etapa já próximo do top-5: “No global, foi um fim de semana por momentos frustrante, mas também positivo”, resumiu Gryazin. O piloto reconheceu que os problemas técnicos tiveram impacto no resultado final, embora tenha valorizado os pontos somados e a capacidade de reação demonstrada pela equipa.

Lancia reforça liderança entre os construtores

Com os resultados alcançados nas Canárias, a Lancia Corse HF consolidou também a liderança na classificação por equipas do WRC2, reforçando os sinais de competitividade do Ypsilon Rally2 HF Integrale nesta fase da temporada.

O próximo desafio do WRC2 será disputado dentro de duas semanas, no Rally de Portugal, onde Rossel procurará prolongar a série vitoriosa e defender a liderança num dos palcos mais emblemáticos do campeonato.