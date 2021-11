Ralis vão ter um ranking à escala mundial: O top… dos tops! | AutoSport

A FIA anunciou o lançamento do FIA Global Rally Ranking, um projeto apoiado pelo Fundo de Inovação da FIA, e que vai comparar os resultados dos pilotos e navegadores em eventos a nível internacional, regional e nacional que competem em carros pertencentes à Pirâmide de Ralis da FIA, de modo a ‘ordenar’ a lista. Os pilotos e navegadores serão classificados utilizando uma fórmula de cálculo baseada num sistema de coeficientes de cada campeonato, que também terá em conta os pontos de posição global e os pontos à classe ligados ao número de participantes por evento.

Como é o caso de outros desportos, como o ténis e o golfe, não haverá vencedor, mas uma nova classificação a cada semana. O Ranking Global de Ralis da FIA será publicado às 18h00 CET todas as quartas-feiras no site FIA.com com pilotos e navegadores a esforçarem-se por chegar ao topo e permanecer nesse topo.

Os resultados dos ralis registados no calendário internacional da FIA que se realizam a partir de 15 de Outubro de 2021, e dos eventos nacionais a partir de 1 de Janeiro de 2022, serão incluídos no cálculo do Ranking Global de Ralis da FIA. Os resultados de um rali elegível são contabilizados durante os 365 dias seguintes à publicação da classificação oficial. Apenas os melhores 12 resultados de um piloto e navegador serão considerados durante um período de 365 dias.

As federações nacionais podem designar até dois campeonatos nacionais de acordo com os critérios de elegibilidade detalhados no Regulamento do Ranking Global de Ralis da FIA, 10 dias antes da realização de um evento. Também se reservam o direito de um campeonato nacional deixar de ser incluído no Ranking Global de Ralis da FIA, desde que seja dado um aviso prévio de 90 dias. Pilotos e Navegadores também têm o direito de não querer ser incluídos na lista. Mesmo ‘invisíveis’, os seus pontos continuarão a ser atribuídos.

Para Yves Matton, Diretor dos Ralis na FIA: “O Ranking Global de Ralis da FIA proporcionará uma grande oportunidade para destacar as realizações de todos os pilotos e navegadores elegíveis, mas também para apresentar eventos numa base à escala mundial. Tem sido uma ambição antiga da FIA criar ligações tangíveis dentro da família dos ralis a nível internacional, regional e nacional, particularmente quando consideramos que a maioria dos automóveis são elegíveis a todos os níveis, como os Rally2, por exemplo. Além disso, muitos pilotos estão a competir em múltiplos campeonatos, enquanto o rali é um dos poucos desportos em que é possível que equipas amadoras disputem os mesmos eventos que os seus ídolos.

Ao lançar o Ranking Global de Ralis da FIA, estamos também a reforçar a Pirâmide Desportiva de Ralis da FIA e a Pirâmide de Carros de Ralis da FIA, que proporcionam uma clara escada de progressão desde a base até ao topo do desporto. Com os campeonatos FIA e os eventos sancionados pela FIA a receberem um maior peso de pontos, esperamos que mais pilotos e navegadores concorram dentro do quadro da FIA, que o façam mais frequentemente e que mais organizadores de ralis considerem a realização de eventos sancionados pela FIA.

Subjacente ao Ranking Global de Ralis da FIA está um sistema de software à medida que não só calcula os resultados com total precisão, mas garante que as classificações são apresentadas a tempo todas as semanas, utilizando uma plataforma totalmente fiável e fácil de compreender. O apoio do Fundo de Inovação da FIA tem sido fundamental para a realização deste projecto”.

O primeiro Ranking Global Rally da FIA será publicado no primeiro trimestre de 2022.