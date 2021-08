Ralis: Hyundai I2 0 N Rally2 estreia em Ypres | AutoSport

A estreia do novo Hyundai I2 0 N Rally2 chegou a estar pensada para Portugal, mas atrasos no desenvolvimento na Hyundai MotorSport levaram a que a nova máquina da ‘casa’ coreana só possa estrear no Rali de Ypres, na próxima semana.

Para o Team Hyundai Portugal, a máquina atual chegou bem para o principal objetivo, vencer no CPR, mas é lícito esperar que o novo carro seja um bom passo em frente face à atual forte concorrência da Hyundai. No WRC, nota-se bem o que vencem Skoda, Citroën e Ford, face à Hyundai. Por cá, Bruno e Carlos Magalhães, rodam ‘abaixo do par’, ou seja, suplantam a valia do carro.

A Hyundai Motorsport Customer Racing entregou o primeiro Hyundai i20 N Rally2 às equipas privadas, que estão prontas para a estreia da competição do carro na próxima semana. Oliver Solberg e Jari Huttunen, depois de ambos terem sido cruciais no desenvolvimento do Hyundai i20 N Rally2, vão estrear o carro em competição.

Começando com uma folha de papel em branco, os designers e engenheiros aprenderam com os pontos fortes do i20 R5, mas também das lições aprendidas com cinco anos de competição. O resultado é um conjunto que representa um passo em frente importante em todas as áreas importantes do carro: desempenho, fiabilidade. Depois de mais de 3.000 quilómetros de testes, será muito importante perceber o que pode fazer o novo carro face à concorrência.