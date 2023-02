Rali Suécia: Oliver Solberg distancia-se no WRC2 | AutoSport

Boa manhã de rali para Oliver Solberg/Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2), que converteram um avanço de 13.0s para Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) em 31.4s para Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5), que ainda assim recuperaram seis segundos a Solberg esta manhã. Bela prova do norueguês, que tem mantido a pressão em Solberg, mas Pajari cometeu um erro e caiu para quarto deixando Solberg mais à vontade.

Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Skoda Fabia Rally2), são terceiros a 50.7s e não parecem conseguir fazer muito melhor com Sami Pajari a cair de segundo para quarto na PE10 depois de um pião onde perdeu algum tempo. O finlandês roda agora a 6.2s de Huttunen, que dificilmente lhe resistirá esta tarde, em condições normais, claro.

Georg Linnamae/James Morgan (Hyundai i20 N Rally2) são quintos na frente de Lauri Joona/Tuukka Shemeikka (Skoda Fabia Rally2).

Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (Skoda Fabia RS Rally2) e Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) continuam muito atrasados, Robert Virves/Hugo Magalhães (Ford Fiesta Rally2) penalizaram e caíram do 11º para o 16º posto do WRC2, sendo neste momento 14º do WRC2.

