Rali Suécia: Emil Lindholm é o primeiro favorito a ‘quebrar’ no WRC | AutoSport

Emil Lindholm, campeão do WRC2 em 2022, foi o primeiro favorito ao triunfo no WRC2 no Rali da Suécia a baquear nesta prova. Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (Skoda Fabia RS Rally2) saíram em frente para a berma na PE3, quando lideram a competição, limparam muita neve durante uns metros, ‘safaram-se’ de sair ‘demasiado’ de estrada, mas quando julgaram que o problema tinha terminado, depressa perceberam que o motor entrou um modo de segurança porque a neve estava a bloquear o radiador e por isso tiveram que parar e tirar a neve para poder prosseguir normalmente. Terminaram a manhã no 15º lugar a 1m44.7s da frente, pelo que um bom resultado nesta prova é agora quase uma miragem…