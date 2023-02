Rali Suécia: Duelo nórdico no WRC2 | AutoSport

Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) lidera o WRC2 no Rali da Suécia 13.0s na frente de Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2)

A estrela local sueca, que também tem nacionalidade norueguesa, Oliver Solberg instalou-se confortavelmente na frente do WRC2 no Rali da Suécia, mas contou com vários problemas dos seus adversários diretos na luta pela vitória. Terminou o dia com 13s de avanço sobre Sami Pajari com Jari Huttunen em terceiro a 35.1s.

O ex-piloto de fábrica da Hyundai nos Rally1 tem um ponto a provar e seguiu o caminho certo no primeiro dia da sua campanha de 2023 no WRC2 (correu, mas não nomeou para pontuar o Rali de Monte Carlo), tendo ganho três troços no seu novíssimo Skoda Fabia RS Rally2, enquanto alguns dos candidatos à frente se debateram com problemas.

O atual campeão do WRC2, Emil Lindholm, teve uma saída na PE3 quando foi forçado a encostar e remover a neve do radiador do seu Skoda após ter ‘lavrado’ um banco de neve, enquanto Teemu Suninen foi forçado a conduzir um troço em modo de estrada depois do seu Hyundai i20 Rally2 ter desenvolvido uma falha no motor.

Lindholm acabou por completar um dia frustrante no 11º lugar, a mais de dois minutos e meio do líder. As coisas não foram muito melhores para Suninen, que ficou apenas 6.0 segundos à frente do seu colega finlandês.

Isto deixou a porta aberta para a batalha dos jovens de 21 anos – Solberg e Pajari – que, por acaso, conduziram ambos para a Toksport. A caminho da sua primeira campanha completa no WRC2, o antigo campeão do WRC Junior, Sami Pajari começou o dia em quinto, mas já era segundo à hora do almoço, mantendo Solberg sempre atento durante o resto do dia.

Sami Pajari manteve-se nos calcanhares de Oliver Solberg durante todo o dia de sexta-feira.

Apesar de ter sido o primeiro a entrar na assistência no final do dia, Solberg deixou claro que sabe do que é capaz Pajari: “o meu dia correu bem, mas o Pajari tem sido definitivamente muito, muito rápido, a caçar-me. Tenho conduzido muito limpo, sem forçar nem riscos, durante todo o dia. Só me quero habituar ao novo carro na neve”, concluiu.

Regressando a um rali a nível mundial pela primeira vez desde 2019 – embora num carro várias gerações mais velho que os de Solberg e Pajari – Jari Huttunen mostrou a mesma forma que o levou ao título do WRC3 em 2020.

O finlandês esteve consistentemente entre os tempos da frente durante toda a sexta-feira e completou o dia 35.1s atrás de Solberg. Ele tem apenas 1.9s sobre o piloto do Volkwagen Polo R5, Ole-Christian Veiby, que manteve a pressão de um pião no início da tarde lhe ter custado 20s.

No top 5 está outro finlandês – Lauri Joona. O campeão do WRC3 terminou a etapa da tarde 27.4 segundos atrás de Veiby.