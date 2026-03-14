Rali Safari: Virves assume liderança do WRC2 após problemas de Greensmith

Robert Virves encerrou o dia de sexta-feira do Rali Safari na liderança do WRC2, com 14,5 segundos de vantagem, depois de uma jornada em que o terreno agreste e imprevisível voltou a ditar o ritmo da competição. O estónio beneficiou dos problemas de Gus Greensmith, que viu o seu domínio inicial comprometido por furos e falhas mecânicas no Toyota GR Yaris Rally2.

Greensmith perde ritmo com problemas técnicos

O britânico começou o dia na liderança no pelotão do WRC2, impondo um ritmo forte nas primeiras especiais. Contudo, a dureza do traçado queniano rapidamente se fez sentir. Na classificativa de Kedong, Greensmith enfrentou uma perda de potência no motor e um furo no pneu dianteiro direito. À tarde, voltou a ser travado por uma avaria persistente na caixa de velocidades, que o forçou a adotar uma condução mais conservadora: “ Tivemos dois furos aqui [em Kedong] na primeira passagem”, explicou o piloto, relatando as dificuldades na gestão mecânica. “Se já sofremos dois furos… é preciso pensar no resto do dia. Não quis arriscar.”

A estratégia prudente acabou por abrir caminho a Virves, que se manteve consistente durante todo o dia e ultrapassou o britânico na repetição de Kedong.

Virves consistente no ataque à liderança

Mostrando confiança e controlo, o estónio completou o dia intacto, apesar de um salto a alta velocidade que quase comprometeu a sua vantagem. “Foi até divertido”, afirmou Virves no final da etapa. “Concentrei-me apenas em olhar para as pedras. Se no domingo puder dizer o mesmo, ficarei muito feliz. O carro está excelente e tudo tem corrido bem.”

Atrás dos dois primeiros, o paraguaio Fabrizio Zaldivar segurou o terceiro lugar da geral, a 28,2 segundos de Virves, mesmo depois de um final de dia complicado com uma paragem de motor e problemas de embraiagem na especial de Mzabibu.

Mikkelsen alterna entre sucesso e azar

A prestação mais irregular do dia pertenceu a Andreas Mikkelsen. O norueguês, ex-campeão do WRC2, alternou especiais ganhas com momentos de infortúnio, como o furo que lhe custou quase um minuto na SS7. “Parece que hoje tirámos o bilhete errado na lotaria”, ironizou no final da jornada. “Tem sido divertido… queremos manter o bom espírito dentro do carro.”

O também paraguaio Diego Domínguez destacou-se ao vencer a SS10 e subir a quarto da geral, enquanto o favorito local Karan Patel concluiu o dia em sexto, mantendo viva a esperança de terminar entre os cinco primeiros.