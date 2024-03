Rali Safari: Pirelli confirma que lama e pedras soltas serão a principal ameaça

Superfícies escorregadias e condições muitas vezes variáveis, especialmente no sábado, com pedras soltas e terra solta, com a ameaça sempre presente de chuva, como em edições anteriores, podem complicar a vida dos pilotos e proporcionar um teste severo para os carros e pneus.

Estas são as principais conclusões tiradas pelos engenheiros da Pirelli após o seu reconhecimento do Rali Safari. Isto significa que todas as equipas RC1 optaram por utilizar a totalidade do Scorpion KX WRC SA em vez de aumentarem a sua dotação do composto duro Scorpion KX WRC para 12. Assim, todas as equipas terão 28 pneus macios, que foi o único pneu utilizado nos últimos Ralis do Quénia, e 8 duros.

Aqui estão os pontos-chave depois de estudar os dados para um evento onde o tempo parece menos ameaçador do que se pensava anteriormente, apesar da mudança para uma data no final de março, normalmente o início da estação das chuvas.

As especiais mais exigentes são geralmente a primeira e a terceira de sexta-feira e sábado, com um elevado nível de stress para os pneus, especialmente a emblemática etapa de Kedong, com 31 quilómetros, e a Sleeping Warrior (36 km).

Nestes troços e na verdade em todos eles, o maior perigo vem das pedras soltas, que combinadas com as altas velocidades médias aumentam o risco de danos nos pneus e no carro. Também não deve ser subestimada a ameaça representada pelo fesh-fesh, tanto em condições secas como molhadas, quando se transforma em lama profunda e pegajosa.

Prevê-se que o desgaste dos pneus seja geralmente médio-baixo.

A previsão de chuva provavelmente durante a tarde traz consigo o risco de lama e água parada em várias secções, com um risco acrescido de as rochas acima mencionadas ficarem mais expostas.