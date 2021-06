Rali Safari: Martin Prokop capotou e ninguém vai vencer o WRC2 | AutoSport

Depois dos reconhecimentos, Martin Prokop disse na conferência de imprensa, a uma questão colocada pelo AutoSport, que provavelmente se iria divertir mais nesta prova com a sua Ford Ranger, que utiliza no Dakar, do que com o seu Ford Fiesta Rally2, e a verdade é que, infelizmente, a sua prova terminou com um aparatoso capotanço, com o seu navegador a ficar um pouco ‘amarrotado’ e a ter que ir para o hospital.

Martin Prokop era o único concorrente do WRC2, mas nem isso foi suficiente para levar uma prova calma até ao final, e vencer. O checo era oitavo da geral após cinco troços, mas o sexto foi ‘fatal’. Capotou várias vezes. Martin Prokop revelou que está bem, mas o navegador Zdeněk Jurka foi levado para o hospital para ser examinado: “Num ligeiro salto a traseira subiu a frente ‘agarrou’ e capotámos de frente algumas vezes. Infelizmente, o Zdenek não se estava a sentir bem, ou melhor, as suas costas estavam a doer, por isso enviámo-lo rapidamente para o hospital de helicóptero. Esperamos que fique bem”, escreveu Prokop no seu Facebook.