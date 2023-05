Rali Safari: Mais Toyota, ‘regresso da Ford ou ‘novidade’ Hyundai? | AutoSport

Enquanto a caravana do WRC se prepara para a batalha em Itália, esta semana, o entusiasmo está também a crescer para o Safari Rally Kenya, que se realiza de 21 a 25 de junho. A lista de inscritos para a lendária prova, considerada a mais dura do calendário do WRC, inclui 10 carros Rally1, 11 do WRC2 e cinco do WRC3.

Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier – vencedores das duas edições anteriores – alinham ambos com Toyota GR Yaris, juntamente com Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, o piloto japonês que subiu duas vezes ao pódio no Quénia.

A Hyundai Motorsport, única das três marcas dos rally1 que não tem vitórias no Safari, inscreveu um trio de i20 Ns para Esapekka Lappi, Thierry Neuville e Dani Sordo, enquanto Ott Tänak, Pierre-Louis Loubet e o privado Jourdan Serderidis vão pilotar os Ford Puma Rally1 da M-Sport.

Kajetan Kajetanowicz encabeça a lista de inscritos do WRC2 num Škoda Fabia RS Rally2, enquanto outros participantes na categoria de apoio incluem Grégoire Munster (Ford Fiesta Rally2) e Karan Patel (Ford Fiesta R5).

A lista completa de inscritos foi publicada hoje (segunda-feira) e pode ser descarregada abaixo.