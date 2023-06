Rali Safari: Kajetan Kajetanowicz vence WRC2 | AutoSport

Kajetan Kajetanowicz assegurou a sua segunda vitória no Rali Safari no WRC2 numa prova em que depois do abandono de Grégoire Munster (Ford Fiesta Rally2) deixou de haver luta na frente. Até esse momento, o neerlandês e o polaco alternavam-se na frente, mas Munster abandonou e a aprtir daí acabou a história no WRC2.

O polaco da Škoda chegou ao final da tarde de domingo com mais de 11 minutos de vantagem sobre o seu adversário mais próximo, Martin Prokop, subindo assim do nono para o quarto lugar na classificação do campeonato.

Kajetanowicz lutou com o jovem Grégoire Munster, piloto da M-Sport Ford, durante a sexta-feira e o sábado, mas ficou confortavelmente à frente quando o seu rival do Fiesta Rally2 parou devido a um problema mecânico. Uma corrida calma e inteligente nas últimas seis provas especiais foi tudo o que foi necessário para trazer para casa a vitória.

“Conseguimos outra vez! É uma sensação fantástica. Foi muito bom estar aqui outra vez – parecia que ia ser fácil, mas não foi. Obrigado à minha equipa e ao Maciej, acho que fizemos um bom trabalho”, disse Kajetanowicz, referindo-se ao seu copiloto Maciej Szczepaniak.

Martin Prokop conseguiu o seu melhor resultado no WRC2. Foi um caso de à terceira é de vez para Prokop, que abandonou em 2021, abandonou com uma falha de motor em 2022. Uma falha de ignição na sexta-feira causou uma pequena frustração para o piloto checo, mas acabou por alcançar o melhor resultado da carreira no WRC2 ao lado do copiloto Zdeněk Jůrka.

A lenda local Carl ‘Flash’ Tundo cumpriu o seu objetivo de terminar entre os três primeiros, ficando atrás de Prokop por 2m55s num Škoda Fabia R5. Armin Kremer, ao volante de um modelo ligeiramente mais recente, ficou em quarto e venceu também a categoria WRC Masters Cup. Completando a forte exibição polaca ao longo do fim de semana, Daniel Chwist completou os cinco primeiros no seu Škoda Fabia RS Rally2.

A estratégia de Kajetan Kajetanowicz é simples: fazer o maior número de provas em que não estejam presentes os melhores pilotos do WRC2, pois dessa forma potencia os resultados e arrisca-se, como sucedeu o ano passado a lutar pelo título até ao fim, não sendo, nem de perto, dos melhores pilotos. Usar o cérebro nos ralis é também uma virtude…