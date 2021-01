Rali Monte Carlo: Um bom exemplo de persistência

A forma como a FIA e o Automóvel clube do Mónaco conseguiram levar a sua avante e realizar o Rali de Monte Carlo numa França ‘fechada’ é um bom exemplo de como proceder nestes tempos que se preveem complicados. Um ou duas semanas antes da prova ninguém sabia se esta se realizaria ou não, a ida da M-Sport de Inglaterra para França foi ‘negociada’ a ‘ferros’ pela FIA junto das autoridades francesas, e o exemplo que passa é mesmo esse: é preciso que as pessoas se mexam e pressionem para que as coisas aconteçam.

O diretor de ralis da FIA, Yves Matton, revelou que a FIA trabalhou de perto com os ministros franceses, e com todos os diferentes interessados em França para que o WRC arrancasse e o Rali de Monte Carlo não fosse mais uma ‘vítima’ da Covid. Para que se perceba como as coisas foram difíceis, a M-Sport esteve muito perto que não conseguir viajar…

Nos próximos tempos vai continuar a haver provas, o próximo rali, no Ártico/Finlândia, já se sabe que será sem público, isto numa zona que dificilmente haveria muito, pelo que os olhos colocam-se agora no Rali da Croácia, que se realiza dentro de três meses. Pelo que se percebe, se a luta contra a pandemia correr como se espera, o WRC 2021 será ‘quase’ normal…