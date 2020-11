Rali Monte Carlo: Tempestade força mudanças no último dia

Neste momento pode estar a questionar-se como é possível uma tempestade ter feito a organização do Rali de Monte Carlo trocar as estrada do último dia do Rali de Monte Carlo, mas para o perceber fique a saber que houve fortes inundações nas colinas dos Alpes Marítimos acima do Mónaco, uma zona que tradicionalmente acolhe a etapa final da prova. Mais de 450 mm de chuva caiu em algumas áreas, durante 24 horas, o equivalente a quase quatro meses da precipitação média nesta altura do ano. Foi a tempestade Alex que atingiu o sudeste de França no início do mês passado.



Os organizadores do rali deslocaram o troço de encerramento de domingo mais para oeste, de modo a evitar a área atingida pela inundação, o que significa uma nova PowerStage e a ausência do famoso Col do Turini no itinerário: “O comité organizador do 89º Rally Monte-Carlo decidiu modificar a última etapa no domingo, a fim de respeitar e preservar as vítimas nos vales inundados, onde todos os acessos rodoviários devem permanecer abertos a um acesso prioritário”, lê-se numa declaração.

Desta forma, a etapa final compreenderá uma dupla passagem pelos 12,93 km de Puget-Théniers-La Penne e os 14,31 km de Briançonnet-Entrevaux. O resto do itinerário mantém-se inalterado em relação ao calendário original anunciado em julho.

A prova começa em Gap, na quinta-feira à noite e termina no Mónaco, no domingo à tarde, após 16 troços e 303,52 km.