Rali dos EUA adiado para 2027: prudência estratégica ou desafio estrutural?

O longo caminho do WRC até à América percorre-se entre a ambição e a realidade. Entre cultura, finanças e logística, os obstáculos ao regresso do WRC à América do Norte são mais do que muitos. Fomos analisá-los…

O adiamento do regresso do Mundial de Ralis aos Estados Unidos, mais recentemente de 2026 para 2027, não é um mero contratempo logístico, mas sim o sintoma de um desafio sistémico e multifacetado.

Quem conhece minimamente os ‘bastidores’ do Mundial de Ralis e a exigência a que estão votados os organizadores dos eventos pela FIA e pelo Promotor do WRC sabe que a questão é difícil de resolver, ainda mais quando se trata de um País como os EUA.

É fácil concluir que a persistência das demoras se deve a uma complexa interação de três fatores principais: um fosso organizacional e cultural significativo entre os padrões de excelência europeus do WRC e o ecossistema nascente dos ralis nos EUA; um modelo financeiro que depende de apoio privado e de receitas do turismo, o que contrasta com o apoio governamental maciço que impulsiona novos eventos noutros mercados; e, finalmente, a coincidência temporal com uma fase crítica de transição comercial e regulamentar do próprio WRC.

O adiamento para 2027 deve ser entendido não como um fracasso, mas como uma pausa estratégica. É uma decisão mútua e necessária entre a FIA, o WRC Promoter e a Auto Competition Committee for the United States (ACCUS) para assegurar que a estreia seja feita com sucesso, consolidando a longo prazo a presença num mercado considerado vital.

O êxito do “Rali EUA” está, portanto, diretamente ligado à capacidade do WRC de colmatar estas lacunas, capitalizando o imenso potencial comercial do mercado norte-americano, enquanto a comunidade de ralis dos EUA eleva as suas capacidades organizativas e de infraestrutura.

O imperativo estratégico: o potencial inexplorado do mercado norte-americano

A busca incansável do WRC para reentrar no mercado norte-americano é movida por um imperativo comercial claro. Os Estados Unidos representam a maior economia e o maior mercado de consumo do mundo, e a oportunidade de capitalizar a sua vasta população e a sua cultura automóvel é vista como um fator transformador para a sustentabilidade e crescimento globais do campeonato.

A última incursão do WRC em solo norte-americano ocorreu há quase quatro décadas, no Rali Olympus, em Washington, que fez parte do campeonato de 1986 a 1988. A Lancia foi a única construtora a vencer o evento durante este período. A retirada do campeonato do país foi atribuída, à época, à incapacidade de “despertar o interesse da população local” e à falta de envolvimento da comunidade, do governo e de voluntários, combinada com os elevados custos e os riscos inerentes a uma sociedade “propensa a litígios”.

Uma análise mais aprofundada dos registos históricos revela que o fracasso da época não se deveu a uma falta de esforço por parte dos organizadores. Pelo contrário, o evento foi executado por voluntários dedicados que, perante o abandono de um patrocinador a poucas semanas do início, reescreveram “grandes extensões do roadbook” para garantir que o rali se realizasse. Esta dedicação, no entanto, não foi suficiente para compensar a falta de um apoio comercial e público mais amplo. A retirada do WRC após 1988 indica que o problema fundamental não era a competência local, mas sim uma incompatibilidade mais profunda entre o modelo de rali europeu e a paisagem desportiva americana, já saturada por séries de desportos motorizados como a NASCAR e a IndyCar. Curiosamente, este desafio sistémico persiste até hoje.

A oportunidade comercial e de audiência

O cenário atual para o regresso do WRC aos EUA é significativamente diferente do de 1988. A ascensão de personalidades como o falecido Ken Block e o piloto Travis Pastrana impulsionou a visibilidade dos ralis no país, criando um público em crescimento e mais consciente do desporto. O diretor de eventos do WRC, Simon Larkin, reconhece que, com uma população de quase 350 milhões de pessoas, os EUA representam um “grande mercado e uma grande oportunidade” para o WRC e para as suas construtoras.

O sucesso recente da Fórmula 1 nos EUA, impulsionado por plataformas como a série documental Drive to Survive, demonstra que um campeonato de desportos motorizados internacional pode, de facto, penetrar no mercado americano e atrair um público novo e mais jovem. Esta realidade aumenta a pressão competitiva sobre o WRC.

O promotor do WRC e a FIA reconhecem a importância estratégica de “acertar à primeira” num mercado tão importante. Um regresso mal planeado poderia não apenas resultar num fracasso logístico, mas também numa derrota de marca significativa, num momento em que o campeonato pretende cimentar a sua posição global.

O adiamento para 2027 é, neste contexto, um movimento deliberado para minimizar esse risco e alinhar o projeto com uma visão de crescimento a longo prazo.

O fosso organizacional e logístico: uma análise do terreno

O principal obstáculo para a realização do Rali dos EUA é de natureza organizacional e de infraestrutura.

A comunidade de ralis americana, embora apaixonada, não dispõe das estruturas, dos padrões e do pessoal em grande escala que o WRC, como um campeonato global de alto nível, exige.

O adiamento para 2027 foi, portanto, uma “decisão mútua” entre a FIA, a WRC Promoter e a ACCUS, a federação nacional dos EUA. Declarações oficiais da diretora de desportos de estrada da FIA, Emilia Abel, confirmam que todas as partes concordaram que o projeto “beneficiaria de mais um ano de preparação”. Abel afirmou estar “100% confiante” no regresso para 2027, mas ressalvou a necessidade de “estar 100% confiante de que eles estão a seguir exatamente os mesmos requisitos que a FIA”.

A linguagem oficial, que fala em “precaução”, “trabalho do zero” e “oportunidade de formação”, serve para descrever de forma diplomática uma carência fundamental de recursos humanos qualificados dos norte-americanos. Profissionais experientes no setor de ralis dos EUA afirmam que o país simplesmente não possui a quantidade necessária de “Marshall, comissários e pessoal de salvamento formados pela FIA” para organizar um evento deste calibre. O adiamento é uma consequência direta desta constatação, transformando um mero exercício de calendarização num investimento estratégico no desenvolvimento de capital humano e de infraestrutura.

Case Study: os eventos de teste no Tennessee

Os eventos de teste e demonstração realizados no Tennessee desde 2023, que servem como “prova de conceito” e “plataforma de avaliação”, expuseram as vulnerabilidades do projeto. Embora a localização e o terreno, com estradas nas montanhas do Tennessee e Kentucky, sejam considerados adequadas , os testes revelaram problemas organizacionais específicos, que vão muito além da dificuldade técnica. Entre os contratempos relatados, incluem-se problemas de comunicação e organização: uma parte de um troço foi perdido porque o seu início não estava assinalado e os fãs, que chegaram cedo, estacionaram os seus carros na especial. O evento chegou a registar um atraso de 40 minutos após o terceiro troço.

Outro ponto, o descontentamento local: Cerca de uma milha de uma das especiais foi cortada devido à intervenção de “locais descontentes”. A coordenação com os proprietários de terrenos e os residentes locais é outro dos maiores desafios dos ralis.

A experiência dos espetadores no Tennessee foi deficiente, com a cobrança de estacionamento e um pagamento adicional para o transporte até aos pontos de espetáculo, o que levou alguns a chegarem tarde e a perder a ação principal. Na altura, o diretor do rali reconheceu a situação como “dececionante”.

Estes problemas são um microcosmo de um desafio mais vasto. A organização de um evento do WRC é uma “sinfonia de desportos motorizados e natureza”, que exige uma cooperação imensa entre equipas, organizadores, autoridades locais e proprietários de terrenos. Os percalços no Tennessee mostram que a comunidade de ralis dos EUA, apesar da sua paixão, carece do conhecimento institucional e dos processos padronizados necessários para cumprir os rigorosos requisitos da FIA. A FIA considera que o adiamento é uma medida pura e simplesmente “do ponto de vista organizacional” para garantir que o evento corresponda exatamente às suas exigências.

O fosso do ecossistema: voluntários e infraestrutura

A FIA exige que os eventos do WRC sigam as suas diretrizes, mas o ecossistema de ralis dos EUA ainda está a desenvolver os recursos para tal. Um único rali requer “várias centenas de voluntários”, e a infraestrutura para formar este número de pessoal treinado não existe no país de forma massificada. A resposta a este desafio é uma das razões que sustenta a confiança no regresso em 2027.

Apesar de tudo isto, a American Rally Association (ARA), em colaboração com o projeto WRC, está a dar passos significativos para resolver o problema. A ARA está a criar um “centro de formação nacional” no Kentucky, com o objetivo explícito de “cultivar uma geração nacional de oficiais” e partilhar conhecimento para que a força de trabalho local possa executar eventos de forma segura à medida que o desporto cresce. Esta iniciativa é um reflexo direto do problema identificado. O facto de a ARA estar a construir esta infraestrutura é um sinal de compromisso a longo prazo, o que, por sua vez, valida a postura otimista da FIA de que o regresso é “100% certo”.

A viabilidade financeira de um evento do WRC é outro fator determinante, e o modelo dos EUA tem desafios que não se encontram noutros mercados.

O Custo de entrada: uma análise financeira

O custo de organização de um rali do WRC pode chegar a “vários milhões de dólares”. Embora um relatório de há sete anos mencione um custo de 1.25 milhões de euros para a organização, com apoio governamental em muitos países, os orçamentos mais recentes são significativamente mais elevados. Por exemplo, uma tentativa recente da Irlanda de sediar o WRC fracassou por não conseguir garantir um apoio governamental de 15 milhões de euros ao longo de três anos. Por outro lado, a Malásia descartou o regresso da F1 devido aos custos anuais de 71 milhões de dólares. Muitos mais exemplos poderia ser dados…

O projeto nos EUA parece basear-se principalmente em financiamento privado e em receitas do turismo local, como exemplificado pelo apoio da Chattanooga Tourism Co. e do governo local. Esta abordagem contrasta com a forma como o WRC tem vindo a expandir a sua presença em novos mercados, particularmente no Médio Oriente.

Novos eventos em locais como a Arábia Saudita e o Paraguai são frequentemente impulsionados por fundos de riqueza soberana e por apoio político de alto nível.

O Rali do Paraguai, por exemplo, foi designado como um “Evento de Significado Desportivo Internacional” por decreto presidencial, garantindo apoio governamental total até 2027.

Esta falta de uma injeção de capital semelhante nos EUA, combinada com a necessidade de construir a infraestrutura “do zero”, cria um desafio financeiro único que exige mais tempo para se concretizar. O adiamento para 2027 é também um reflexo desta realidade, permitindo que os organizadores consolidem o financiamento necessário para um evento de sucesso.

As implicações da licitação do WRC Promoter

A cronologia do adiamento do Rali EUA está também intimamente ligada ao futuro comercial do próprio WRC.

O campeonato está atualmente a passar por um processo de licitação para encontrar um novo detentor de direitos comerciais, com os atuais proprietários (Red Bull e KW25) a procurar uma venda avaliada em até 500 milhões de euros. A FIA afirmou que a sua prioridade é encontrar um novo parceiro “comprometido com o investimento a longo prazo”.

Este momento de transição comercial é fundamental para o futuro do projeto dos EUA. A FIA e o WRC Promoter afirmaram que “uma grande prioridade” para o novo promotor será o estabelecimento de um rali nos EUA. O adiamento de 2026 para 2027 permite que o novo parceiro comercial, com “energia e investimento renovados” , integre a entrada no mercado americano como um pilar central da sua estratégia a longo prazo, em vez de se apressar a cumprir um prazo arriscado sob a direção cessante. Esta medida alinha o projeto dos EUA com a visão de crescimento e expansão global do campeonato, que o novo promotor terá a responsabilidade de executar.

Análise comparativa: lições de estreias de sucesso

O WRC tem, no entanto, a experiência recente de integrar novos ralis no seu calendário, e a análise desses casos oferece lições valiosas para o projeto dos EUA.

O Modelo do Paraguai: uma estreia apoiada pelo governo

A estreia do WRC no Paraguai, em 2025, ilustra o que é necessário para uma entrada de sucesso num novo mercado. O evento foi assegurado através de um decreto presidencial, que o designou como “Evento de Significado Desportivo Internacional”. Esta decisão agilizou os procedimentos administrativos e logísticos, garantindo um apoio de alto nível que é crucial para um evento que decorre em estradas públicas. O próprio presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, visitou o país, reunindo-se com o presidente do Paraguai para discutir os esforços conjuntos para “impulsionar a participação global nos desportos motorizados”.

Este modelo de apoio governamental direto e de alto nível é um contraste gritante com a abordagem dos EUA, que depende de uma complexa rede de permissões locais e estaduais. No Paraguai, a vontade política removeu os obstáculos burocráticos que atormentam o projeto dos EUA, permitindo um rápido avanço. Este contraste demonstra que, sem um mandato político de alto nível, os organizadores americanos têm de percorrer um caminho mais lento e complexo para resolver os desafios legais e logísticos.

O modelo do Rali Safari: um regresso baseado no legado

O Rali Safari, no Quénia, regressou ao WRC em 2021 após 18 anos de ausência, na sequência de um plano de longo prazo iniciado pelo presidente do Quénia. O Rali Safari é conhecido pela sua natureza de “resistência”, com troços longos, terrenos difíceis e condições climatéricas imprevisíveis que o distinguem de todos os outros eventos.

O regresso não foi apenas uma questão logística ou financeira; foi impulsionado por uma narrativa de herança nacional e por um formato de evento único que o torna um destaque no calendário do campeonato.

Este caso oferece uma lição importante. Para além dos desafios organizacionais e financeiros, o projeto dos EUA precisa também de definir uma identidade de evento convincente. Embora as estradas do Tennessee sejam apreciadas pelos pilotos, o evento ainda não tem (nem poderia ter, obviamente) a mesma ressonância cultural ou identidade que o Rali Safari tem no Quénia. Para que o projeto seja um sucesso, os organizadores precisam não apenas de resolver os problemas logísticos, mas também de criar uma narrativa poderosa que defina o “Rali EUA” como um evento único e essencial no calendário do campeonato.

Um problema multifacetado

Como se percebe, os adiamentos recorrentes do Rali EUA são o resultado de um processo complexo, e não de um único fracasso. O fosso organizacional e cultural, o modelo de financiamento que contrasta com o de outros anfitriões e a coincidência de uma fase de transição para o WRC criaram um contexto particularmente desafiante. No entanto, o adiamento para 2027 demonstra que todas as partes estão a tratar a situação com a seriedade necessária, optando pela prudência em vez da pressa.

O êxito do regresso em 2027 dependerá do cumprimento de marcos-chave bem definidos. O evento-candidato previsto para setembro é a “prova de conceito” final. O seu sucesso será a validação derradeira de que a comunidade americana de ralis é capaz de organizar um evento de acordo com os padrões da FIA. Este teste, combinado com os esforços contínuos da ARA para formar uma nova geração de oficiais, fornecerá as garantias necessárias para a estreia. A assunção dos direitos comerciais do WRC pelo novo promotor também será um momento crucial, pois trará o capital e a visão a longo prazo necessários para sustentar o projeto.

Para o WRC e a FIA é fundamental manter a estratégia de “acertar à primeira”. O novo promotor deve ver o Rali EUA não como um evento isolado, mas como uma pedra angular da sua visão a longo prazo para o campeonato.

Para os Organizadores locais (ACCUS, ARA, Chattanooga), a atenção ao detalhe no evento-candidato de setembro deve ser implacável.

Como conclusão, a tentativa do WRC de regressar aos Estados Unidos é uma maratona, e não uma corrida sprint. Os adiamentos, embora frustrantes para os entusiastas, são o resultado racional e necessário de um projeto ambicioso que exige uma preparação meticulosa e o alinhamento de múltiplos fatores complexos. As razões históricas para a ausência do campeonato, combinadas com os desafios únicos do mercado americano, criaram obstáculos complicados.

No entanto, a resposta proativa da comunidade de ralis dos EUA, a vontade da FIA de apoiar a sua preparação e o timing estratégico da transição do WRC Promoter indicam que a situação está a evoluir de forma positiva. O potencial do mercado americano continua a ser imenso, mas a sua concretização exige um nível de maturidade organizacional e de compromisso financeiro que só agora começa a alinhar-se com os padrões de um campeonato mundial de desportos motorizados de alto nível. O resultado do próximo evento-candidato de setembro dará o sinal definitivo de que a longa espera pelo Rali EUA está finalmente a aproximar-se do fim.

