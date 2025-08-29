Rali do Paraguai: uma caixa de surpresas para os pilotos do WRC

O Rali do Paraguai, a mais recente adição ao calendário do Mundial de Ralis, tem-se revelao uma incógnita para os pilotos, que enfrentaram uma série de desafios inesperados desde os reconhecimentos até ao shakedown.

A prova, que marca a quarta incursão do WRC na América do Sul, distingue-se pelas suas características únicas, testando a capacidade de adaptação e a perícia dos competidores.

FOTOS @World

Elfyn Evans, líder do campeonato, assume a ingrata tarefa de “varrer” a estrada na sexta-feira. Embora a ausência de terra solta possa aliviar a sua carga, a presença de pedras soltas nas ‘pistas vermelhas’ do Paraguai levanta preocupações. Evans antecipa que a sexta-feira poderá, em teoria, oferecer-lhe uma vantagem – ou pelo menos jogo igual com os adversários – apesar de o nevoeiro denso ter dificultado os reconhecimentos iniciais.

O piloto galês admite que a incerteza sobre a aderência e o comportamento do carro nas secções rápidas e com desníveis é um fator crucial.

Kalle Rovanperä não escondeu a sua surpresa com a baixa aderência sentida no shakedown. O finlandês, que tem tido dificuldades com os pneus Hankook ao longo da temporada em superfícies duras, espera que o sábado e o domingo sejam mais favoráveis. O seu plano para a sexta-feira é claro: ser rápido para garantir uma boa posição de partida nos dias seguintes, apesar de prever um dia “complicado”.

A grande notícia surge com Sébastien Ogier, que, após o Rali da Finlândia, decidiu intensificar a sua luta pelo campeonato mundial. O francês, que inicialmente planeava uma temporada limitada, percebeu que a sua consistência o mantém na corrida pelo título. Apesar dos contratempos na viagem para a América do Sul, que o deixaram, juntamente com Ott Tänak, retido no aeroporto de Frankfurt, Ogier está motivado pela “competição dura” e pela oportunidade de lutar por mais um título.

Ott Tänak, também afetado pelos problemas do voo, conseguiu, ainda assim, iniciar o reconhecimento conforme planeado. O estónio, que vem de um Rali da Finlândia desastroso, mantém-se ainda assim na luta pelo campeonato, a apenas 13 pontos de Evans. O seu objetivo é conquistar “pontos fortes” nos ralis de terra do Paraguai e Chile para recuperar posições antes das provas de asfalto.

Os pilotos em geral expressaram surpresa com as características dos troços. Takamoto Katsuta, o mais rápido no shakedown, demonstrou o seu bom momento de forma. Contudo, a maioria dos competidores, incluindo Sami Pajari, admitiu que os troços são mais “complicados” do que o esperado. As longas retas, que convidam à velocidade, são intercaladas com desníveis, lombas e mudanças abruptas de aderência, exigindo uma leitura precisa da estrada e uma adaptação constante. A estratégia de condução e a afinação do carro prometem ser um compromisso delicado entre a velocidade e a capacidade de absorver as irregularidades do terreno.

Este novo desafio no Paraguai, com a sua mistura de troços rápidos, técnicos e imprevisíveis, promete um espetáculo emocionante para os fãs do WRC e um verdadeiro teste de fogo para os pilotos. A ausência de um conhecimento prévio aprofundado das estradas obriga a uma aprendizagem contínua ao longo do rali, onde os mais adaptáveis e perspicazes terão a vantagem.