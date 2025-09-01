Rali do Paraguai: Oliver Solberg conclui reviravolta épica e reforça liderança no WRC2

Oliver Solberg protagonizou uma recuperação notável no ueno Rally del Paraguay, garantindo a vitória na categoria WRC2 e consolidando a sua liderança no campeonato numa fase crucial da temporada.

A quarta vitória do piloto sueco este ano encerrou um fim de semana extraordinário, marcado por múltiplas mudanças de liderança, momentos de drama e uma reviravolta que o deixa a um passo do título do WRC2.

Um início conturbado na sexta-feira

Apesar de ter dominado o ritmo na sexta-feira, vencendo seis das oito especiais com o seu Toyota GR Yaris Rally2, Solberg enfrentou um contratempo significativo. Uma troca de pneu na SS3 custou-lhe mais de um minuto, relegando-o para a décima posição na categoria e parecendo ditar o fim das suas aspirações à vitória na estreia sul-americana do rali no calendário WRC.

O herói local, Diego Domínguez Jr., assumiu a liderança entre a SS2 e a SS4, galvanizando as apaixonadas multidões paraguaias. Contudo, um pião dispendioso na SS5 fê-lo cair na classificação. Yohan Rossel emergiu como o principal beneficiário, herdando a liderança do WRC2 e terminando a primeira etapa com uma vantagem de 9.1 segundos sobre Nikolay Gryazin.

Recuperação espetacular de sábado

O sábado revelou-se o capítulo mais emocionante do rali, com Solberg a iniciar a sua missão de recuperação. O sueco venceu todas as sete especiais do dia, escalando da sexta posição de volta à luta pela vitória. No final do dia, Solberg estava a apenas 6.5 segundos do líder Robert Virves, que havia assumido a dianteira quando Gryazin também teve de parar para trocar um pneu.

O triunfo na chuva de domingo

As quatro especiais de domingo, afetadas por aguaceiros intermitentes, foram o palco do ato final da história de recuperação de Solberg. Com Virves a perder tempo após uma saída de estrada na especial de abertura, o piloto da Toyota agarrou a liderança. Duas vitórias adicionais em especiais garantiram-lhe o triunfo por uma margem de 22.5 segundos. Yohan Rossel terminou em segundo lugar, e Nikolay Gryazin, apesar dos seus percalços de sábado, conseguiu assegurar o último lugar do pódio.

Fabrizio Zaldivar subiu para a quinta posição depois de Virves ter parado para trocar um pneu na penúltima especial. O estónio acabou por terminar em quinto, à frente de Augusto Bestard.

