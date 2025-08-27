Rali do Paraguai: o que dizem os pilotos

O Rali do Paraguai emerge como um desafio inédito no calendário desportivo, apresentando-se como uma folha em branco para todos os competidores. A ausência de dados prévios, notas de navegação ou vídeos de bordo anteriores confere um “campo de ‘jogo’ mais nivelado”, onde a agilidade e a capacidade de adaptação rápida serão cruciais para o sucesso.

Características do terreno e condições esperadas

As características do terreno prometem uma mescla exigente de estradas de terra vermelha, alternando entre troços técnicos e secções de alta velocidade. A superfície, descrita como macia, antevê a formação de sulcos profundos e uma aderência inconstante. Adicionalmente, o pó intenso e a ameaça de chuvas súbitas poderão transformar drasticamente as condições, tornando as etapas particularmente escorregadias.

As expectativas dos pilotos

Os pilotos abordam esta prova com um misto de entusiasmo e cautela, conscientes da imprevisibilidade que um evento completamente novo acarreta.

Toyota Gazoo Racing WRT

Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) partilham a sua perspetiva: “Depois do Rali da Finlândia, voltámos à liderança do campeonato de pilotos, mas o pelotão está incrivelmente renhido, pelo que se antevê uma grande luta até ao final da temporada. No Paraguai, enfrentaremos outro rali em piso de terra, o que poderá dificultar a defesa da liderança ao ter de abrir a estrada. Contudo, como sempre, daremos o nosso melhor para alcançar um bom resultado. Preparar um novo rali é sempre um desafio considerável, especialmente fora da Europa, onde não podemos testar previamente. Teremos de aguardar pelo reconhecimento para compreender verdadeiramente as etapas e as condições, e tentar adaptar o carro da melhor forma possível.”

Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), após um bom resultado, afirmam: “O resultado na Finlândia foi incrível para nós e para a equipa, com pontos valiosos para o campeonato. Agora, o objetivo é manter este bom momento e continuar a lutar até ao final da temporada. Estamos a trabalhar arduamente com a equipa para manter o ritmo demonstrado na Finlândia para os próximos ralis de gravilha, e creio que já temos uma boa perceção de como podemos ser rápidos. O Paraguai será um rali novo para todos, e não sabemos bem o que esperar, tornando a preparação desafiante, mas esperamos que nos seja favorável.”

Sébastien Ogier / Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) destaca a emoção da competição: “O Rali da Finlândia foi notável para a nossa equipa e benéfico para o campeonato de fabricantes, que tem sido o nosso principal objetivo nesta temporada. No campeonato de pilotos, ter quatro pilotos tão próximos é excelente para os fãs e emocionante fazer parte desta disputa. Subimos ao pódio em todos os ralis em que participámos e procuraremos manter essa consistência nas próximas provas, se possível. Gosto sempre do desafio de um novo rali como este no Paraguai, onde todos partem do zero, escrevendo novas notas de ritmo e necessitando de se adaptar o mais rapidamente possível. Estou ansioso por descobri-lo.”

Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) reflete sobre a adaptação: “O Rali da Finlândia correu muito bem para mim, conseguindo velocidade e um bom resultado. Tentarei levar essa boa sensação para o Paraguai, embora não saibamos exatamente que tipo de rali nos espera. Participar num evento totalmente novo pode ser sempre complexo. Acredito que todos precisarão de ajustar a sua mentalidade após um rali tão rápido como o da Finlândia. Agora, enfrentamos algo mais desconhecido, ainda que possa haver algumas secções rápidas. Veremos no reconhecimento como é realmente e, se as condições forem propícias, talvez possamos lutar por outro bom resultado.”

Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) vê justiça no desafio: “Estamos otimistas após o ritmo que demonstrámos na Finlândia, o que nos oferece uma boa base para as próximas duas provas, apesar de serem distintas em características. O Paraguai será completamente novo para todos, e aprecio quando temos etapas ou eventos inéditos: parece mais justo quando todos partem da mesma posição. Não temos muita informação sobre as etapas. Pelo que ouvi e vi, as condições poderão ser bastante boas e não demasiado difíceis, mas saberemos mais quando lá estivermos.”

Hyundai Shell Mobis WRT

Ott Tänak / Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) sublinha a importância do reconhecimento: “Participar em eventos novos é sempre emocionante, mas é difícil prever como será o fim de semana. É um grande desafio para toda a equipa e, se alcançarmos um bom resultado, é sempre gratificante. Abordamos o Rali do Paraguai com uma folha em branco, pelo que o reconhecimento será a primeira oportunidade para realmente compreender o rali. Implica muito trabalho com todas as novas notas, afinação do carro e preparação. Todos na equipa darão sempre o seu melhor, especialmente quando as condições são iguais para todos. É essencial conquistar bons pontos no Paraguai e lutaremos por esse resultado.”

Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) aponta para a preparação prévia: “A América do Sul sempre foi um excelente local para o WRC, e esperamos ver muitos fãs nas etapas do Paraguai. Não temos testes para o evento, por isso temos estudado as imagens partilhadas pelos organizadores e conversado com locais para ter uma ideia das etapas. Poderemos refinar a configuração do carro após o reconhecimento, quando soubermos mais sobre os níveis de aderência e as nossas notas de ritmo. É uma grande incógnita para todos nós, mas um novo desafio é entusiasmante para o campeonato. Precisamos otimizar o fim de semana para garantir a conquista de pontos importantes.”

Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) demonstra confiança: “Não sabemos muito sobre o que esperar do Rali do Paraguai, mas sei que os fãs são muito dedicados. Como preparação, já começámos a analisar algumas etapas através de vídeos para maximizar as informações, e, ao chegar ao Paraguai, obteremos mais dados com os locais. Na América do Sul, as superfícies são bastante intercambiáveis, por isso o perfil é desconhecido para todos nós. As nossas notas de ritmo começam como uma folha em branco e só podem ser aperfeiçoadas após percorrermos as etapas. Normalmente sou mais competitivo em novos ralis e acredito que podemos ambicionar o pódio no Paraguai.”

M-Sport Ford WRT

Grégoire Munster / Louis Louka (Ford Puma Rally1) expressa o seu entusiasmo: “Estou muito ansioso pelo Rali do Paraguai. É um evento totalmente novo para todos, o que é sempre um desafio emocionante. Pelas imagens que vimos, o piso parece bastante escorregadio em alguns pontos, quase como no Quénia, mas é mais rápido e mais simples no geral. Nas secções montanhosas, há também algumas inclinações íngremes, o que aumentará o desafio. Parece ser uma excelente novidade para o campeonato, por ser muito diferente do que já temos no calendário. Mal posso esperar para descobrir o país e desfrutar destas novas etapas.”

Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) perspetiva a sua estreia na América do Sul: “O Paraguai é um evento completamente novo para todos nós, pelo que partimos com uma folha em branco. Isso pode ser positivo, pois significa que todos começam do mesmo ponto. Pelo que observámos, a superfície parece ser principalmente argila, com algumas secções rápidas e retas longas, e em certas partes, até um toque de Safari. Será também a minha primeira vez a competir na América do Sul, o que é muito emocionante. Com o Chile logo a seguir, serão semanas importantes, com muito para aprender, mas vamos focar-nos um passo de cada vez e aproveitar ao máximo esta aventura sul-americana.”

A introdução de um rali completamente novo no calendário do WRC, como o do Paraguai, não só testa a capacidade de adaptação das equipas e pilotos, mas também injeta uma dose extra de imprevisibilidade e emoção na competição. Este tipo de evento, onde a experiência prévia é nula para todos, realça a importância da inteligência da equipa de reconhecimento, da versatilidade dos carros e da intuição dos pilotos para decifrar as condições de terreno desconhecidas. A gestão de pneus e a estratégia de afinação do carro, sem dados históricos, tornam-se fatores ainda mais críticos para quem almeja a vitória.