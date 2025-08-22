Rali do Paraguai, Juha Kankkunen: “Será uma prova nova para todos”

O Rali do Paraguai marca o regresso do Mundial de Ralis à América do Sul, sendo a primeira de duas rondas consecutivas em pisos de terra, antes da caravana atravessar os Andes rumo ao Rally do Chile, agendado para duas semanas depois.

A TOYOTA GAZOO Racing chega motivada após um impressionante domínio na Europa, coroado com um histórico 1-2-3-4-5 em casa, no Rally da Finlândia. No Paraguai, a equipa alinhará com a frota completa de cinco GR Yaris Rally1, agora de volta à decoração negra habitual depois da versão prateada usada durante o verão.

Luta renhida pelo título

Com cinco provas ainda por disputar, a Toyota lidera o Mundial de Construtores com 87 pontos de vantagem. A luta pelo título de pilotos também se mantém aberta dentro da própria equipa: Elfyn Evans reassumiu a liderança, apenas três pontos à frente de Kalle Rovanperä, vencedor na Finlândia, enquanto Sébastien Ogier está em terceiro, empatado com Ott Tänak da Hyundai. Estes três serão os responsáveis pelos pontos de construtores, contando ainda com o apoio de Takamoto Katsuta, que chega motivado após o segundo lugar na prova anterior. Sami Pajari também se junta à comitiva, embora inscrito sob a bandeira da TGR-WRT2.

No WRC2, a presença da Toyota também será significativa, com oito GR Yaris Rally2 inscritos. O líder do campeonato, Oliver Solberg, será acompanhado por Kajetan Kajetanowicz e Marco Bulacia, além de cinco pilotos paraguaios: Diego Domínguez Jr, Alejandro Galanti, Tiago Weiler, Gustavo Saba e Diego Domínguez Sr.

Arranque na quinta feira, 28 de agosto

A prova terá como base a cidade de Encarnación, no sul do Paraguai, junto ao rio Paraná e à fronteira com a Argentina. O percurso aproveita troços já usados no Rally Trans Itapúa, mas será novidade para as equipas de topo. As classificativas prometem ser rápidas, intercalando zonas técnicas em floresta densa, sobre terra vermelha macia, onde o risco de sulcos profundos na segunda passagem será elevado.

O rali arranca na quinta-feira (dia 28 de agosto) com a cerimónia oficial de partida em Encarnación. Sexta-feira apresenta dois loops de quatro classificativas, num total de 140,9 km cronometrados, terminando com uma super especial no Autódromo Alfredo Scheid — que voltará a ser utilizada na manhã de sábado. O segundo dia inclui três troços repetidos a oeste, enquanto o domingo encerra a prova com duas especiais a nordeste, igualmente percorridas em duplicado.

“O Rally da Finlândia foi um resultado incrível para nós e um forte desempenho dos nossos pilotos, e está a dar a toda a equipa uma boa confiança à medida que entramos na última parte da temporada” disse Juha Kankkunen. “No campeonato de pilotos, ainda está muito renhido e emocionante, com apenas 13 pontos a separar os quatro primeiros pilotos – em Elfyn, Kalle e Seb temos três candidatos muito fortes. Esperemos que Takamoto e Sami possam continuar com a confiança e a velocidade que tiveram na Finlândia. O Paraguai será algo novo para todos, e ninguém sabe realmente o que esperar lá. O que sabemos sempre que vamos à América do Sul é a paixão que existe pelo rali lá – isso é algo que sempre me lembro de quando competi na Argentina. Tal como na Argentina, parece que as etapas podem ser bastante rápidas, mas num novo rali temos sempre de estar preparados para algumas surpresas”.