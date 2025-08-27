Rali do Paraguai: equipas oficiais preparam-se para a estreia histórica do WRC

O Mundial de Ralis prepara-se para uma incursão inédita na América do Sul, com o Rali do Paraguai a figurar como a décima ronda da temporada de 2025. As três equipas oficiais – Toyota Gazoo Racing WRT, Hyundai Motorsport e M-Sport Ford World Rally Team – partem para este território desconhecido com ambições distintas, mas unidas pela expetativa de um desafio que promete redefinir estratégias e testar a capacidade de adaptação.

Toyota Gazoo Racing WRT: na crista da onda

Após uma demonstração de força arrasadora no Rali da Finlândia, onde alcançou um impressionante 1-2-3-4-5, a Toyota Gazoo Racing WRT viaja para o Paraguai com a sua frota completa de cinco GR Yaris Rally1. A equipa lidera o Campeonato de Construtores com uma vantagem de 87 pontos e tem três pilotos na frente da corrida pelo título.

Juha Kankkunen, Vice-Diretor de Equipa, expressa confiança: “O Rali da Finlândia foi um resultado incrível para nós e uma forte performance dos nossos pilotos, o que está a dar uma boa confiança a toda a equipa à medida que entramos na última parte da temporada. No Campeonato de Pilotos, a luta continua muito renhida e emocionante, com apenas 13 pontos a separar os quatro primeiros – em Elfyn, Kalle e Seb temos três contendores muito fortes. Esperamos que Takamoto e Sami possam continuar com a confiança e a velocidade que tiveram na Finlândia. O Paraguai será algo novo para todos, e ninguém sabe realmente o que esperar. O que sabemos sempre que vamos à América do Sul é a paixão que existe pelos ralis – isto é algo que sempre recordo de quando competia na Argentina. Tal como na Argentina, parece que os troços podem ser bastante rápidos, mas num rali novo precisamos sempre de estar preparados para algumas surpresas.”

Hyundai Motorsport: determinação em busca da recuperação

A Hyundai Motorsport, que demonstrou um ritmo inicial promissor, mas enfrentou um fim de semana desafiador na Finlândia, foca agora a sua atenção no Rali do Paraguai. O objetivo é claro: diminuir a distância para os seus rivais do campeonato através de uma performance inabalável. O Hyundai i20 N Rally1 já provou a sua competitividade em gravilha esta temporada, colocando as três duplas da equipa em boa posição para esta nova ronda.

Cyril Abiteboul, Presidente e Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, sublinha a importância da prova: “Este é um ponto crucial na temporada. A Finlândia foi um fim de semana difícil para toda a equipa, mas é hora de transformar essa desilusão em determinação enquanto nos dirigimos para o Rali do Paraguai. É um evento totalmente novo para todo o Parque de Assistência, por isso, embora estejamos todos a começar do zero, precisamos de entrar rapidamente no ritmo e colocar-nos numa posição vantajosa. Sabemos que o Hyundai i20 N Rally1 pode ter um bom desempenho nesta superfície, mas a gravilha macia e avermelhada oferece um desafio distinto. Com apenas cinco rondas da temporada restantes, temos de fazer tudo o que pudermos como equipa para sair do Paraguai com o máximo de pontos possível para ambos os campeonatos.”

M-Sport Ford World Rally Team: oportunidade para a nova geração

A M-Sport Ford World Rally Team aventura-se em território desconhecido no Paraguai, apresentando duas duplas: Grégoire Munster e Louis Louka, e a dupla apoiada pela Motorsport Ireland Rally Academy, Josh McErlean e Eoin Treacy. A equipa vê esta estreia como uma oportunidade de ouro para os seus jovens talentos.

Richard Millener, Diretor de Equipa da M-Sport Ford World Rally Team, comenta: “O Paraguai representa um novo capítulo emocionante para o campeonato e um verdadeiro nivelador para as equipas. Sem dados históricos, tudo se resume à rapidez com que as duplas conseguem adaptar-se, aprender e comprometer-se com os troços. Tanto o Grégoire como o Josh mostraram uma forte progressão esta temporada, e este rali oferece-lhes uma fantástica oportunidade para darem mais um passo em frente.”

A chegada do WRC ao Paraguai marca um momento histórico para o desporto motorizado na região, prometendo um espetáculo vibrante e imprevisível. A ausência de experiência prévia no terreno e as características únicas da gravilha paraguaia antecipam uma prova onde a estratégia, a adaptabilidade e a resiliência serão fatores determinantes para o sucesso.

