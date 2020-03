Rali do México, WRC 3: MARCO BULACIA BRILHOU

O jovem boliviano Marco Bulacia venceu o WRC 3 no Rali do México. Com apenas 19 anos, o piloto do Citroën C3 R5 mostrou maturidade e venceu seis dos troços de sábado, chegando ao final em Léon 4m11.1s na frente do adversário mais próximo, Emilio Fernández: “Foi um rali incrível para nós. Começámos muito bem e lutámos pelo primeiro lugar desde o início. Eu precisava muito desta vitória, ela é dedicada ao meu pai, que sempre acreditou em mim e no meu país natal, a Bolívia”, disse um emocionado jovem. Ricardo Triviño, piloto local, terminou no pódio, 1m03.5s atrás de Férnandez e mais de cinco minutos à frente de Kajetan Kajetanowicz. O polaco foi prejudicado por problemas elétricos no seu Skoda Fabia R5 evo durante todo o dia de sexta-feira e uma penalização de seis minutos também não ajudou nada. O calor e as estradas sinuosas das montanhas fizeram várias ‘vítimas’ durante todo o fim de semana. Oliver Solberg abandonou cedo na manhã de sexta-feira, com o carter danificado no seu VW Polo GTI R5, enquanto o chileno Alberto Heller também abandonou com problemas mecânicos nos seu Ford Fiesta R5. O vencedor da prova do ano passado, Benito Guerra, teve um rali para esquecer, pois um problema no sensor do acelerador, seguido de problemas na caixa de velocidades, levou-o ao abandono logo na sexta-feira.