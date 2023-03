Rali do México: Gus Greensmith na frente do WRC2 | AutoSport

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) começaram bem a sua época no WRC2, com um primeiro dia forte no Rali do México. Construíram uma vantagem de 8,5 segundos sobre os antigos companheiros de equipa Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) na sexta-feira.

Apesar de terem um tempo de teste limitado antes do evento, Greensmith apareceu bem familiarizado com a sua máquina preparada pela Toksport. Registou tempos consistentes nos três primeiros troços, ao longo da manhã e chegou à assistência a apenas 3,0 segundos atrás do líder Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2). Depois, à tarde aproveitou o facto de Lindholm ter perdido 14 segundos na segunda passagem por El Chocolate, o que levou o finlandês a cair quatro posições.

Lindholm foi demasiado cuidadoso no troço de 29.07 Km e cedeu tempo para Greensmith, Solberg e Fourmaux.

“A manhã foi um pouco complicada porque os pneus estavam a sobreaquecer, mas eu sabia que assim que colocássemos os pneus duros eu poderia andar muito mais depressa”, disse Greensmith. “É uma boa margem, mas não muito grande, trata-se de gerir os riscos e o ritmo”, disse.

A ‘despromoção’ de Lindholm elevou Adrien Fourmaux ao segundo lugar no seu Ford Fiesta Rally2. O francês – antigo companheiro de equipa de Greensmith na M-Sport – passou a maior parte da sexta-feira numa batalha equilibrada com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), mas foi o sueco que cedeu primeiro.

Apenas 0,7s separou o duo antes da segunda passagem por Ortega, onde Solberg perdeu mais de 1m30s com um furo na frente direita do seu Skoda. Caiu para quinto, dando a Fourmaux uma vantagem mais controlável de 12,2s em relação a Lindholm, que subsequentemente voltou à posição do pódio, mas a 26.4s da frente.

Separando Lindholm e Solberg, em quarto, no final do dia está Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo). O polaco, que está a disputar o seu primeiro rali da época, segue Lindholm por 36,6s. O paraguaio Diego Dominguez lidera a categoria do WRC3 por mais de quatro minutos na frente do Ford Fiesta Rally3 Jason Bailey.