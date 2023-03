Rali do México, Gus Greensmith e o WRC2: “oito pilotos têm o mesmo objetivo…” | AutoSport

Gus Greensmith (Škoda Fabia RS) compete esta época no WRC2, e pela frente tem um bom desafio já que não foi só ele que fez o mesmo caminho , pelo que o plantel da competição é muito forte, o mais forte dos últimos anos: “Sim, é tudo muito diferente e a principal diferença é no motor do carro que tem uma potência de menos cerca de 200 cv.” começou por dizer o inglês, que esteve recentemente em competição em Portugal, como um teste prova a prova do México: “o Rali Vieiro do Minho, infelizmente, até havia neve tinha pelo que não foi o melhor terreno de testes. Testar foi uma das razões pelas quais não fomos à Suécia. Tomámos a decisão de não nos querermos precipitar para uma nova equipa e quisemos demorar tempo a prepararmo-nos convenientemente. Tive quatro dias no total de testes e sinto-me muito confiante” começou por dizer, referindo-se depois ao plantel que vai ter pela frente: “Penso que oito pilotos têm o mesmo objetivo, ser campeão no WRC2, e todos vão dizer que querem ganhar o máximo de eventos que puderem no campeonato. No final do ano, quem ganhar será muito merecedor. Deverá ser um bom campeonato.”