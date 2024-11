Rali do Japão: Tanak líder, Neuville e Hyundai a caminho dos títulos

Chega ao final o segundo dia do Rali do Japão, sendo que para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), depois do susto de ontem, hoje as coisas já entraram nos eixos e a dupla belga termina o dia no sétimo lugar, ‘reservando’ quatro pontos, enquanto Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) terminam o dia com quase 40 segundos de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), ‘reservando’ também 18 pontos, o que coloca a margem para a Toyota em 10 pontos no Mundial de Construtores e agora só uma hecatombe dos Hyundai poderia impedir também o título de Construtores, pois o de Pilotos está garantido para a Hyundai, só não se sabendo para quem, mas para já a diferença ‘virtual’ são 11 pontos, o que significa que matematicamente Tanak ainda pode ser campeão, pois não só há 12 pontos máximos para atribuir, sete do super domingo e cinco da PowerStage, portanto, se Neuville levar o carro até ao fim, só precisa juntar mais dois à sua contabilidade, quer seja no super domingo ou na Power Stage. Só há uma coisa que o pode fazer perder o título: abandonar, quer seja por problemas mecânicos ou sair de estrada.

A Toyota falhou no objetivo de colocar dois carros na frente e isso começou logo com o furo que sofreram Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) na manhã de 6ª feira, o que os colocou mais de dois minutos atrás dos líderes. Recuperaram até ao terceiro posto, enquanto Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) chegou a recuperar tempo a Tanak, chegando a estar a 15.3s depois de ter terminado a 6ª Feira a 20.9s. Entre a PE13 e PE16, Evans viu a margem crescer de 15.3s para 38.0s, o que significa que o galês atirou a toalha ao chão. Agora só um milagre ‘safa’ a Toyota nos Construtores. Matematicamente é possível, mas só com ‘problemas’ ou erros nos Hyundai.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) começaram o dia separados por 0.1s, mas mais um erro do japonês estragou tudo. ‘Taka’ passou Fourmaux na PEC11, estava com 0.,4s de avanço, mas caiu de 3º para 5º na PEC12 após dar um toque e perder 17.2s terminando o dia a 6.1s. Ainda pode lá chegar, mas foi novamente um erro a ‘tramá-lo’.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) simplesmente tem rodado para chegar ao fim, mas Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), nem isso, pois pararam por ordem da equipa, que preferiu poupar o carro para o dia decisivo, em que há pontos para conquistar com o norueguês a poder servir de joker, caso algo suceda aos seus colegas de equipa. Ou seja, amanhã, Mikkelsen vai atacar, ou pelo menos andar perto da frente, e se algo suceder a Tanak ou Neuville, está perto para poder roubar pontos aos Toyota. No dia de sábado nada ganharia, porque estava atrasado demais na classificação para fazer o mesmo que Neuville fez, chegar ao topo 10.

No WRC2, Nikolay Gryazin termina o dia com 1m25.3s de avanço para Sami Pajari, que por sua vez tem 51.4s de avanço para Hiroki Arai, pelo que o finlandês, para ser campeão só tem de fazer duas coisas: levar o carro até ao fim do rali na posição em que está…

