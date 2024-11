Rali do Japão: Sami Pajari Campeão do WRC2

Sami Pajari e Enni Mälkönen selaram os títulos de campeões do WRC2 e WRC2 Challenger de 2024 em grande estilo, depois de uma prova perfeita, terminando no segundo lugar o Rali do Japão.

Chegando ao final da temporada em Aichi com o conhecimento de que um resultado entre os dois primeiros garantiria ambas as coroas, a dupla finlandesa esteve à altura da tarefa – mantendo uma abordagem composta e consistente para garantir o segundo lugar do início ao fim.

O resultado também marcou uma época de estreia triunfante para o GR Yaris Rally2 da Toyota, com Pajari a mostrar o potencial do carro ao longo da campanha.

“É uma sensação muito boa,” disse Pajari radiante. “É um grande alívio, depois de dois dias a conduzir um pouco devagar e a ter cuidado com tudo, sem fazer nada de estúpido e chegar à meta.

“Obrigado à Toyota, à PrintSport, à nossa família, aos nossos fãs. Fizemo-lo juntos, não fui só eu e o Enni, mas toda a equipa. Fizemo-lo juntos. Obrigado a todos. Espero conduzir alguns ralis no próximo ano, a Toyota tem sido fiável este ano, por isso quero continuar no mesmo caminho.”

A vitória no Japão foi para Nikolay Gryazin, que dominou o evento desde o início no seu Citroën C3 Rally2. Gryazin fez uma condução dominante, liderando desde a primeira etapa e terminando com 1min 46,5s de vantagem sobre Pajari, conquistando a sua terceira vitória da época. O herói local Hiroki Arai superou um problema no diferencial traseiro no último dia para garantir o terceiro lugar, atrás de Gryazin por 3min 20s.

Gus Greensmith subiu para quarto no seu Škoda Fabia RS Rally2 depois de capitalizar o drama que se seguiu. O Toyota de Heikki Kovalainen teve um final espetacular na mesma curva em que o líder do WRC, Ott Tänak, foi abalroado pelo Hyundai i20 N Rally1 de Tänak. Felizmente, ambos os pilotos saíram ilesos.

O piloto do Fabia, Kajetan Kajetanowicz, assegurou o quinto lugar, enquanto o favorito da casa, Hikaru Kogure, superou uma semana de montanha-russa para terminar entre os seis primeiros num Toyota.