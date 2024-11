Rali do Japão: O susto que Heikki Kovalainen ‘pregou’ a Martin Jarveoja…

Na sequência do acidente de Ott Tanak e Martin Jarveoja, no Rali do Japão, a história para ambos não acabou ali, já que pouco depois Heikki Kovalainen, que guiava um Toyota GR Yaris Rally2, despistou-se no mesmo sítio, exatamente da mesma fora e o seu carro foi cair em cima do Hyundai io20 N Rally1 dos estónios, com um pormenor que poderia ter acabado muito mal: Martin Jarveoja estava a retirar coisas dentro do seu carro e fugiu a tempo quando se apercebeu do despiste. O resto, é melhor ver o vídeo abaixo para perceber como as coisas poderiam ter sido bem mais complicadas…

Pues no ha habido una desgracia tras el golpe de Tanak de misericordia. Jarveoja la libra por poco cuando cae Kovalainen #WRC pic.twitter.com/KuqxtM9OFf — RallyCast (@rallycast_) November 24, 2024